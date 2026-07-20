Julio 2026 no solo incluye diversas efemérides cívicas, sino también feriados que los peruanos aprovechan al máximo para viajar a los principales destinos del país. De hecho, durante estas fechas festivas, establecidas por la ley, brindan una serie de beneficios laborales a los empleados, lo cual reconoce su gran labor en medio de festividades importantes. En ese sentido, este 23 de julio, feriado por el Día de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), representará una excelente oportunidad para que muchas personas hagan una pausa en sus actividades laborales y académicas, disfrutando de un descanso nacional. Frente a esta medida, muchos se preguntan a quiénes beneficiará el día inhábil que busca reconocer la valentía y el legado del aviador peruano, José Abelardo Quiñones. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUIÉNES DESCANSARÁN ESTE 23 DE JULIO EN PERÚ?

Este mes no solo permitirá que miles de peruanos disfruten de las vacaciones o la presencia de diversos circos en el país, sino también de varios esperados feriados nacionales. De esta manera, según la Ley n.º 31822, este jueves 23 de julio será considerado feriado por el Día de la Fuerza Aérea del Perú, en la que se conmemora el heroico sacrificio del capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales durante la lucha con Ecuador en el año 1941, así como se destaca la importancia de esta institución en la seguridad y defensa del país. Por lo tanto, este día será no laborable oficial y remunerado tanto para el sector público como privado.

Sin embargo, eso no es todo, siguiendo con el calendario nacional, los otros dos feriados se dará el martes 28 y miércoles 29 de julio por la celebración de la declaración de la Independencia del Perú, liderado por el general José de San Martín en el año 1821 y el Desfile Cívico Militar. Por ello, estas fechas representan una gran oportunidad para la población, quienes podrán disfrutar en familia y desarrollar diferentes actividades alusivas a las festividades cívicas. Es importante mencionar que, en esta oportunidad, los descansos por Fiestas Patrias vienen acompañado de un día no laborable establecido para el lunes 27 de julio solo para el sector público.

¿QUÉ BENEFICIOS TE CORRESPONDE POR TRABAJAR ESTE 23 DE JULIO?

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil), si te corresponde trabajar durante un feriado nacional y no recibes un descanso sustitutorio, tienes derecho a percibir un pago adicional, de acuerdo con lo establecido por la ley. Estos son: