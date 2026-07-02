El Mundial 2026 no solo ha dejado partidos memorables y grandes figuras, sino también una celebración que se ha convertido en una de las imágenes más compartidas del torneo. Hablamos del popular “remo vikingo”, el cual ha despertado la curiosidad de millones de personas, que ahora buscan conocer quiénes fueron realmente los antiguos vikingos y por qué Noruega eligió ese símbolo para representar a su selección. Detrás de esta tendencia existe una historia de exploradores, comerciantes, guerreros y navegantes que marcaron el rumbo del norte de Europa hace más de mil años y cuyo legado continúa despertando admiración e interés en todo el mundo. Conoce quiénes fueron los vikingos noruegos, cómo transformaron la historia y por qué su legado volvió a cobrar protagonismo gracias a la actual Copa del Mundo.

¿QUIÉNES FUERON LOS VIKINGOS NORUEGOS?

Los vikingos noruegos fueron pueblos originarios de Escandinavia que protagonizaron la llamada Edad Vikinga, un periodo comprendido aproximadamente entre los años 800 y 1050. Gracias a sus extraordinarias habilidades para navegar, recorrieron grandes distancias por Europa y el Atlántico, donde comerciaron, exploraron nuevas tierras y establecieron asentamientos. Aunque su fama se construyó a partir de sus incursiones militares, también dejaron un importante legado cultural y marítimo que todavía forma parte de la identidad de Noruega, según informa la plataforma Visit Norway.

Vikingos.

¿A QUÉ SE DEDICABAN LOS VIKINGOS?

La imagen de los vikingos como guerreros despiadados cuenta solo una parte de su historia. Su sociedad desarrolló múltiples actividades que fueron esenciales para su expansión y crecimiento. Los vikingos destacaron por ser:

Comerciantes y exploradores: crearon rutas comerciales que conectaban el norte de Europa con regiones muy lejanas, alcanzando el mar Caspio, Bizancio y Bagdad. Además, fundaron colonias en Islandia, Groenlandia y llegaron a Norteamérica alrededor del año 1000.

crearon rutas comerciales que conectaban el norte de Europa con regiones muy lejanas, alcanzando el mar Caspio, Bizancio y Bagdad. Además, fundaron colonias en Islandia, Groenlandia y llegaron a Norteamérica alrededor del año 1000. Agricultores y padres de familia: la mayoría permanecía en sus comunidades cultivando la tierra y criando animales para sostener a sus hogares, mientras otros integrantes participaban en expediciones marítimas.

la mayoría permanecía en sus comunidades cultivando la tierra y criando animales para sostener a sus hogares, mientras otros integrantes participaban en expediciones marítimas. Constructores de barcos innovadores: desarrollaron los drakkar, embarcaciones ligeras y veloces que podían desplazarse tanto por mar abierto como por ríos poco profundos, una ventaja que impulsó sus viajes y conquistas.

desarrollaron los drakkar, embarcaciones ligeras y veloces que podían desplazarse tanto por mar abierto como por ríos poco profundos, una ventaja que impulsó sus viajes y conquistas. Una sociedad con normas avanzadas para su época: las mujeres disfrutaban de derechos poco comunes en otros lugares de Europa, como la posibilidad de heredar propiedades, solicitar el divorcio y administrar las granjas cuando los hombres permanecían lejos durante largos periodos.

Vikingos.

¿QUÉ SE SABE SOBRE EL “REMO VIKINGO” QUE SE HA HUELTO VIRAL DURANTE EL MUNDIAL 2026?

El interés por los vikingos resurgió gracias al “remo vikingo”, una celebración que la selección de Noruega y sus aficionados popularizaron durante el Mundial 2026. La coreografía suele realizarse después de un gol o al finalizar un partido importante, cuando los jugadores se reúnen frente a una tribuna y, junto con miles de hinchas, simulan remar al mismo ritmo.

Las transmisiones de televisión y las redes sociales han convertido esta escena en una de las imágenes más representativas del torneo. Su éxito ha sido tal que el ritual salió de los estadios y comenzó a repetirse en estaciones de tren, plazas, escaleras mecánicas e incluso en el metro de Nueva York, transformándose en un fenómeno cultural que une a personas mediante un mismo movimiento.

¿QUÉ RELACIÓN TIENE EL “REMO VIKINGO” CON LOS GUERREROS ANTIGUOS?

Aunque muchos creen que se trata de una tradición heredada de los antiguos vikingos, el “remo vikingo” es una creación reciente impulsada por Oljeberget, el grupo organizado de hinchas de la selección de Noruega. Su primera versión pasó casi desapercibida, pero alcanzó fama internacional poco antes del Mundial 2026. Aun así, la celebración mantiene un fuerte vínculo con la historia del país, ya que recrea el movimiento de los remeros que impulsaban los drakkar durante las expediciones marítimas.

Con este gesto, Noruega conecta su presente futbolístico con el legado de exploración y navegación de sus antepasados, convirtiendo la remada sincronizada en un símbolo de trabajo en equipo, resiliencia y orgullo nacional tras regresar a una Copa del Mundo después de 28 años.

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