La nominación de Julián Quiñones al Balón de Oro 2026 reescribió los libros de historia del balompié azteca. La inclusión del atacante del Al-Qadsiah rompió una sequía de casi dos décadas sin representación varonil mexicana en la prestigiada lista global elaborada por France Football.
A lo largo de la historia, la relación de futbolistas mexicanos con el galardón ha estado marcada por hitos, restricciones reglamentarias del pasado y apariciones en listas preliminares.
Rafael Márquez (2010)
El ‘Kaiser’ de Michoacán fue durante más de 15 años el único mexicano en figurar de forma oficial dentro del listado definitivo de candidatos. Tras su época dorada con el FC Barcelona, donde conquistó sextetes y títulos continentales, Márquez compitió en la élite tras su destacada labor defensiva tanto en Europa como con el Tricolor en Sudáfrica 2010.
Guillermo Ochoa (2007)
El guardameta hizo historia al convertirse en el primer jugador de la Liga MX (mientras militaba en las Águilas del América) en ser nominado al premio internacional. Su brillante actuación en la Copa América 2007 le valió ser considerado en la nómina de 50 futbolistas.
Giovani dos Santos y Andrés Guardado (2015)
En la edición de 2015, ambos futbolistas aparecieron en la lista ampliada previa de 59 candidatos seleccionados por la FIFA y France Football. Guardado venía de ser nombrado el Jugador Más Valioso de la Eredivisie con el PSV Eindhoven, mientras que Giovani destacó por su momento con el Villarreal y la Selección Mexicana.
Javier ‘Chicharito’ Hernández (2011)
Tras su deslumbrante primera temporada con el Manchester United, donde se coronó en la Premier League y disputó la final de la UEFA Champions League, ‘Chicharito’ formó parte del registro amplio de aspirantes al galardón tras sumar más de 20 goles en su año de debut en Inglaterra.
Julián Quiñones (2026)
El delantero naturalizado mexicano se unió a la selecta lista tras registrar 33 goles en la Saudi Pro League con el Al-Qadsiah y firmar 4 anotaciones durante el Mundial 2026 con la Selección Mexicana.
¿Hugo Sánchez fue nominado al Balón de Oro en algún momento?
El caso de Hugo Sánchez representa la mayor injusticia histórica del galardón. Durante sus años de esplendor en el Real Madrid —donde conquistó cinco Pichichis y una Bota de Oro—, el Balón de Oro se entregaba exclusivamente a futbolistas con nacionalidad europea. La regla cambió en 1995, permitiendo la entrada a jugadores de cualquier continente, pero el apogeo del ‘Pentapichi’ ya había pasado.
Quiénes son todos los jugadores nominados al Balón de Oro 2026
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Pau Cubarsí (FC Barcelona)
- Marc Cucurella (Chelsea / Real Madrid)
- Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)
- Luis Díaz (Bayern Múnich)
- Bruno Fernandes (Manchester United)
- Gabriel Magalhães (Arsenal)
- Erling Haaland (Manchester City)
- Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)
- Harry Kane (Bayern Múnich)
- Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)
- Lamine Yamal (FC Barcelona)
- Sadio Mané (Al-Nassr)
- Marquinhos (Paris Saint-Germain)
- Lautaro Martínez (Inter de Milán)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)
- Lionel Messi (Inter Miami)
- João Neves (Paris Saint-Germain)
- Michael Olise (Bayern Múnich)
- William Pacho (Paris Saint-Germain)
- Julián Quiñones (Al-Qadsiah)
- Declan Rice (Arsenal)
- Rodri (FC Barcelona)
- William Saliba (Arsenal)
- Dayot Upamecano (Bayern Múnich)
- Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain)
- Ferran Torres (Paris Saint-Germain)
- Vinicius Jr. (Real Madrid)
- Vitinha (Paris Saint-Germain)
- Balón de Oro 2026: Messi vuelve a ser nominado tras quedar fuera en las dos últimas ediciones
- “La historia debe ser recompensada”: Mbappé revela por quién votará en el Balón de Oro y deja un mensaje a sus detractores
- “No suplicaré por el Balón de Oro”: Yamal contra Mbappé a horas de conocer la lista de nomimados