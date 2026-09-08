La nominación de Julián Quiñones al Balón de Oro 2026 reescribió los libros de historia del balompié azteca. La inclusión del atacante del Al-Qadsiah rompió una sequía de casi dos décadas sin representación varonil mexicana en la prestigiada lista global elaborada por France Football.

A lo largo de la historia, la relación de futbolistas mexicanos con el galardón ha estado marcada por hitos, restricciones reglamentarias del pasado y apariciones en listas preliminares.

Rafael Márquez (2010)

El ‘Kaiser’ de Michoacán fue durante más de 15 años el único mexicano en figurar de forma oficial dentro del listado definitivo de candidatos. Tras su época dorada con el FC Barcelona, donde conquistó sextetes y títulos continentales, Márquez compitió en la élite tras su destacada labor defensiva tanto en Europa como con el Tricolor en Sudáfrica 2010.

Rafa Márquez (México) - 37 años en Copa América 2016. (Foto: Getty Images) / Shaun Botterill - FIFA

Guillermo Ochoa (2007)

El guardameta hizo historia al convertirse en el primer jugador de la Liga MX (mientras militaba en las Águilas del América) en ser nominado al premio internacional. Su brillante actuación en la Copa América 2007 le valió ser considerado en la nómina de 50 futbolistas.

'Memo’ Ochoa recibió buenas calificaciones de los medios italianos (Foto: @OfficialUSS1919)

Giovani dos Santos y Andrés Guardado (2015)

En la edición de 2015, ambos futbolistas aparecieron en la lista ampliada previa de 59 candidatos seleccionados por la FIFA y France Football. Guardado venía de ser nombrado el Jugador Más Valioso de la Eredivisie con el PSV Eindhoven, mientras que Giovani destacó por su momento con el Villarreal y la Selección Mexicana.

Andrés Guardado pondría fin a su carrera en la Selección Mexicana. (Foto: Mexsports)

Javier ‘Chicharito’ Hernández (2011)

Tras su deslumbrante primera temporada con el Manchester United, donde se coronó en la Premier League y disputó la final de la UEFA Champions League, ‘Chicharito’ formó parte del registro amplio de aspirantes al galardón tras sumar más de 20 goles en su año de debut en Inglaterra.

Javier 'Chicharito' Hernández se pronunció sobre su ausencia en el 'Tri'. (Foto: Getty)

Julián Quiñones (2026)

El delantero naturalizado mexicano se unió a la selecta lista tras registrar 33 goles en la Saudi Pro League con el Al-Qadsiah y firmar 4 anotaciones durante el Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

Julián Quiñones fue la figura de México en el Mundial 2026. (Foto: Getty Images) / Ryan Pierse - FIFA

¿Hugo Sánchez fue nominado al Balón de Oro en algún momento?

El caso de Hugo Sánchez representa la mayor injusticia histórica del galardón. Durante sus años de esplendor en el Real Madrid —donde conquistó cinco Pichichis y una Bota de Oro—, el Balón de Oro se entregaba exclusivamente a futbolistas con nacionalidad europea. La regla cambió en 1995, permitiendo la entrada a jugadores de cualquier continente, pero el apogeo del ‘Pentapichi’ ya había pasado.

Quiénes son todos los jugadores nominados al Balón de Oro 2026