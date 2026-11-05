¿Quiénes recibirán los S/300? Estos son los trabajadores de Educación que accederán al bono este año | Foto: Andina
¿Quiénes recibirán los S/300? Estos son los trabajadores de Educación que accederán al bono este año | Foto: Andina
Por José Templo

El Gobierno promulgó la Ley del crédito suplementario para el Año Fiscal 2026, una disposición que incorpora más de 8 mil millones de soles al presupuesto público para financiar distintas medidas en beneficio de entidades del Estado. Entre sus disposiciones, la norma contempla el otorgamiento de una bonificación extraordinaria de S/300 para algunos trabajadores del sector educativo. El beneficio será entregado por única vez y comprende tanto a dependencias del Ministerio de Educación (Minedu) como a organismos que dependen de los gobiernos regionales. Además, la norma precisa quiénes están incluidos, qué requisitos deben cumplir y cuál es el propósito de esta asignación económica. Conoce qué trabajadores podrán cobrar los S/300 y cuáles son las condiciones establecidas para recibir este beneficio.

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