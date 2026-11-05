El Gobierno promulgó la Ley del crédito suplementario para el Año Fiscal 2026, una disposición que incorpora más de 8 mil millones de soles al presupuesto público para financiar distintas medidas en beneficio de entidades del Estado. Entre sus disposiciones, la norma contempla el otorgamiento de una bonificación extraordinaria de S/300 para algunos trabajadores del sector educativo. El beneficio será entregado por única vez y comprende tanto a dependencias del Ministerio de Educación (Minedu) como a organismos que dependen de los gobiernos regionales. Además, la norma precisa quiénes están incluidos, qué requisitos deben cumplir y cuál es el propósito de esta asignación económica. Conoce qué trabajadores podrán cobrar los S/300 y cuáles son las condiciones establecidas para recibir este beneficio.

¿QUÉ TRABAJADORES DE EDUCACIÓN RECIBIRÁN EL BONO DE S/300?

El beneficio económico está destinado exclusivamente al personal administrativo del sector Educación que se encuentre comprendido en el régimen laboral del Decreto Legislativo 276, que regula la carrera administrativa y las remuneraciones de los servidores públicos.

La disposición está contemplada en el artículo 9 de la Ley del crédito suplementario y autoriza al Minedu y a los gobiernos regionales a entregar S/300 a estos trabajadores, con recursos de sus respectivos presupuestos institucionales.

En ese sentido, las entidades públicas comprendidas son:

Ministerio de Educación. Direcciones Regionales de Educación o dependencias equivalentes. Unidades de Gestión Educativa Local (UGEL). Instituciones educativas públicas de Educación Básica y Técnico Productiva. Institutos y escuelas públicas de Educación Superior.

Es importante precisar que trabajar en alguna de estas instituciones no garantiza automáticamente el acceso al dinero. También será necesario cumplir las condiciones adicionales que establece la disposición.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA RECIBIR LA BONIFICACIÓN?

La ley señala que los trabajadores deben reunir dos condiciones. Primero, tienen que estar registrados en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP), del Ministerio de Economía y Finanzas, hasta el 31 de agosto de 2026.

Asimismo, deberán mantener vínculo laboral vigente cuando entre en vigor la ley. Por ello, pertenecer al régimen 276 o trabajar en una de las entidades mencionadas no será suficiente si no se cumplen ambos criterios.

¿EL BONO DE S/300 SE SUMARÁ AL SUELDO?

La disposición establece que el pago será extraordinario y se realizará una sola vez durante 2026. No tendrá carácter remunerativo ni pensionable, tampoco estará sujeto a cargas sociales ni formará parte de los beneficios laborales.

Además, el monto no se considerará para calcular la compensación por tiempo de servicios (CTS) ni otras bonificaciones, asignaciones o entregas económicas.

¿POR QUÉ EL GOBIERNO APROBÓ ESTE BONO PARA EDUCACIÓN?

Según la norma, la medida busca reconocer el esfuerzo del personal administrativo y contribuir a garantizar la culminación del año escolar y académico 2026, en medio de las condiciones climáticas del Fenómeno El Niño.

Para implementar el beneficio, se autoriza al Minedu a realizar modificaciones presupuestarias hasta por S/14 millones 557 mil 500, con cargo a los recursos asignados en el crédito suplementario. Además, el ministerio y los gobiernos regionales quedan exceptuados de la restricción prevista en el artículo 6 de la Ley de Presupuesto del Sector Público para 2026, que prohíbe a las entidades públicas aprobar incrementos de remuneraciones, bonificaciones y otros beneficios económicos durante el año fiscal, según informa Infobae.

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