Ante los pronósticos que advierten sobre un posible fenómeno El Niño de características extraordinarias, el Gobierno prepara medidas para atender a la población que podría resultar afectada. En este escenario, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) trabaja en la identificación de familias y personas que viven en zonas expuestas a inundaciones, quebradas y estrés hídrico, mientras se evalúa entregar asistencia económica directa a quienes sufran los efectos del evento climático. Aunque todavía no existe un número definido de beneficiarios ni un bono aprobado, las autoridades avanzan en mecanismos para responder rápidamente ante un desastre. Descubre quiénes podrían acceder a esta ayuda, qué zonas están bajo vigilancia y qué prepara el Gobierno ante una eventual emergencia por El Niño.

¿QUÉ FAMILIAS PODRÍAN RECIBIR EL BONO POR EL FENÓMENO EL NIÑO?

Las familias que eventualmente sean afectadas por el fenómeno El Niño podrían recibir una asistencia económica directa, de acuerdo con la evaluación que realice el Gobierno cuando se conozca la magnitud real de la emergencia. El ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, explicó a RPP que se analiza entregar un apoyo similar al otorgado durante la pandemia para los hogares perjudicados, tanto en el norte como en el sur del país.

Sin embargo, el Midis todavía no establece cuántas familias recibirían este beneficio. Carlos Salazar, viceministro de Políticas y Evaluación Social, señaló que la cantidad dependerá de las características que presente el desastre. “Eso está en función del momento del desastre, qué tipo de situación se presenta”, precisó.

¿CÓMO IDENTIFICARÁ EL MIDIS A LA POBLACIÓN QUE NECESITE AYUDA?

Para determinar quiénes podrían requerir atención, el Midis desarrolla un padrón nominal que permitirá conocer con mayor precisión la cantidad de personas vulnerables. Esta herramienta servirá para ubicar a los usuarios de los programas sociales que podrían necesitar apoyo y, además, detectar a ciudadanos que viven cerca de las áreas directamente afectadas.

Salazar indicó que el sector viene resolviendo dificultades relacionadas con su Oficina de Información para avanzar en este registro. “Ya estamos avanzando con el padrón nominal para tener toda la magnitud de poblaciones que están en esta situación de emergencia”, declaró para RPP.

¿CUÁNTOS DISTRITOS ESTÁN CONSIDERADOS EN LAS ZONAS DE RIESGO?

El Midis ha identificado 760 distritos que presentan algún nivel de exposición frente a posibles impactos del fenómeno climático. La evaluación contempla territorios donde podrían producirse inundaciones, activación de quebradas o situaciones vinculadas con el estrés hídrico.

En estos lugares, los equipos locales realizan acciones de prevención y visitas a los hogares para conocer las condiciones de la población y brindar orientación ante una posible evacuación. “Estamos haciendo una campaña con todos nuestros equipos locales a nivel nacional, pero priorizando sobre todo estas zonas de mayor riesgo”, explicó Salazar.

Además de preparar una eventual transferencia económica, el Midis busca asegurar que sus servicios continúen durante una emergencia. Esto comprende mantener las transferencias dirigidas a usuarios de programas sociales y garantizar los procesos relacionados con la adquisición, distribución y entrega de alimentos, de modo que la atención no se interrumpa si ocurre un desastre.

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