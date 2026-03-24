A pocas semanas de las Elecciones Generales 2026 del 12 de abril, este lunes se inició el ciclo de debates entre candidatos a la Presidencia, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones. Para este martes 24 de marzo, un nuevo grupo de aspirantes tendrá su primera participación en este espacio. En la jornada, los contendores darán a conocer sus propuestas y confrontarán posturas en ejes temáticos como seguridad ciudadana, lucha contra el crimen, integridad en la gestión pública y combate a la corrupción. El formato también incluye la respuesta a una pregunta planteada por la ciudadanía. Seguidamente, presentamos la información sobre los postulantes que conforman este grupo y que debatirán en torno a los asuntos más relevantes para el país. La atención es alta, ya que se trata de una instancia clave, pues deberán sustentar sus planteamientos para captar el respaldo del electorado.

¿Quiénes son los candidatos que participarán en la segunda jornada del Debate Presidencial 2026 este martes 24 de marzo?

Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú)

Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú)

Ricardo Belmont (Obras)

Francisco Diez Canseco (Perú Nación)

Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad)

Armando Masse (Partido Democrático Federal)

George Forsyth (Somos Perú)

Carlos Espá (Sí Creo)

Carlos Jaico (Perú Moderno)

Roberto Sánchez (Juntos por el Perú)

Walter Chirinos (PRIN).

Horarios del Debate presidencial 2026

19:00 horas: México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras

20:00 horas: Perú, Colombia, Ecuador y Panamá

21:00 horas: Venezuela, Bolivia, Cuba, Canadá (zona este), Puerto Rico y República Dominicana

22:00 horas: Chile, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay

01:00 horas del martes 24 de marzo: Reino Unido

02:00 horas del martes 24 de marzo: España, Alemania, Italia y Francia

Fechas de las jornadas del Debate presidencial 2026

Primera jornada: 23, 24 y 25 de marzo

Segunda jornada: 30 y 31 de marzo, y 1 de abril

¿Dónde ver el primer día de los debates presidenciales organizados por el JNE?

La transmisión del debate de este lunes 23 de marzo estará disponible a través de señal abierta con TV Perú como emisora principal, cuya cobertura será replicada por América Televisión, ATV, Willax TV y Latina. Además, la plataforma digital América TVGo confirmó su disponibilidad para seguir el evento en línea.

Asimismo, la ciudadanía podrá acceder a la transmisión mediante los canales oficiales del Jurado Nacional de Elecciones en plataformas digitales como YouTube y Facebook Live, ampliando las opciones de acceso en tiempo real.

¿Quiénes serán los moderadores para la primera fecha del Debate Presidencial 2026?

Los comunicadores Fernando Carvallo y Claudia Chiroque asumirán la conducción de la primera fecha del intercambio entre aspirantes a la Presidencia, prevista para el 23, 24 y 25 de marzo. Su designación se concretó tras un acuerdo conjunto entre las agrupaciones políticas involucradas.