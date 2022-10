Quiénes son los invitados de La Peña de Morfi, este domingo 9 de octubre del 2022

La Peña de Morfi, es un programa en la que conducen Jey Mammon y Jésica Cirio por la señal de Telefe, y hoy tendrá una nueva emisión, domingo 9 de octubre. Como en cada programa se acercarán cantantes que serán entrevistados y a su vez también regalarán grandes momentos musicales desde las 11:30 horas.

Como en cada fin de semana, estarán Santiago Giorgini, Rodrigo Cascón, Mirta Carabajal y Silvia Barredo desde la cocina con buenas propuestas gastronómicas. Además, se acercará Ariel Rodríguez para entregar información deportiva y Luis Rubio y Pato Muzzio, son los encargados de traer el humor a la tarde de Telefe. Sin duda será un programa imperdible.

¿QUIÉNES SON LOS INVITADOS EN ESTA OPORTUNIDAD EN LA PEÑA DE MORFI?

En esta oportunidad habrá una Peña de lujo en el programa: Diego Torres, Antonio Birabent y Marcela Ceballos visitarán el estudio mayor de Telefe para cantar en vivo y en directo todos sus repertorios. Asimismo, habrá un mano a mano imperdible con la China Suárez.

EL TERRIBLE MOMENTO QUE PASÓ EL COCINERO DE LA PEÑA DE MORFI

El chef, Santiago Giorgini, de La Peña de Morfi (Telefe) compartió a través de sus redes sociales con todos sus seguidores detalles de lo que había pasado y a su vez reflexionó sobre el traumático momento. “¡Estamos sanos y salvos! ¡Estamos vivos! Jamás imaginé que alguna vez tendría que escribir algo así”, empezó expresando Giorgini en su cuenta de Instagram.

Junto a algunas imágenes que describen la gravedad de lo que había sucedido, el cocinero de La Peña de Morfi brindó detalles y escribió lo siguiente: “Ayer a la tardecita el motor del secarropas se quemó, empezó a prenderse fuego y siguió propagándose; nosotros dormíamos la siesta”. Después, agregó: “Las chicas por suerte no estaban, los vecinos gritaban y no escuchábamos nada. Santi de pronto se despertó aturdido, bajó, yo lo seguí. Todo era humo. No veíamos nada”.

¿A QUÉ HORA EMPIEZA EL PROGRAMA LA PEÑA DE MORFI?

El programa que conducen Jey Mammon y Jésica Cirio se trasmite todos los domingos desde las 11:30 horas por la señal de Telefé.

¿CÓMO VER EL PROGRAMA LA PEÑA DE MORFI?

La Peña de Morfi se podrá ver en vivo por televisión a través de Telefe. De tal modo, existe la posibilidad de verlo en vivo a través de internet accediendo desde DirecTV GO, Cablevisión Flow, Telecentro Play y otros prestadores similares.