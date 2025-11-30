Hoy la administración pública que integran trabajadores peruanos bajo Contrato Administrativo de Servicios (CAS), por ejemplo, representa el grupo de beneficiarios que mensualmente cobran sus respectivas pensiones. Tal y como lo determina el calendario de pagos establecido por parte del Gobierno, ahora los jubilados del sector público, y sujetos a régimen especial, se aprestan a recibir el monto referente a dicho subsidio que desde el 11 de diciembre pueden retirar haciendo uso de cajeros y ventanillas del Banco de la Nación (BN).

ESTOS SON LOS JUBILADOS DEL SECTOR PÚBLICO QUE COBRAN PENSIÓN DESDE EL 11 DE DICIEMBRE 2025

Puntualmente cuando nos referimos a CAS, hablamos sobre una modalidad contractual privativa del Estado que vincula a entidad gubernamental con personas naturales que prestan servicios de manera no autónoma, y perciben tanto sueldos cada 15 o 30 días mediante el BN u otras instituciones financieras, como pensiones bajo régimen especial.

El Gobierno aprobó a fines de diciembre de 2024, el Cronograma Anual Mensualizado a través del cual se determina el calendario de fechas para la realización de diversos pagos que bajo normativa vigente con número 005, dispone aplicar durante jornadas puntuales el abono de las prestaciones económicas asociadas a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), y también dirigidas a servidores públicos laborando para el Estado.

Con respecto al abono de pensiones dirigidas a trabajadores sujetos a Régimen de Pensiones y Compensaciones por Servicios Civiles prestados al Estado no comprendidos en el Decreto Ley Nº 19990, y desde el 11 de diciembre, te compartimos el listado de unidades ejecutoras que figuran beneficiadas para cobro efectivo, según lo dispone cuadro regulado por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF):

Educación (Universidades) / Presidencia del Consejo de Ministros / Transportes y Comunicaciones / Defensa / Poder Judicial / Ministerio Público / MEF / Justicia / Gobierno Regionales: Unidades Ejecutoras / Contraloría General de la República / Congreso de la República / Agrario y de Riego / Energía y Minas

Cabe resaltar que asimismo, y si formas parte de lo que determina el Decreto Ley N° 20530, también recibes pensión como jubilado si laboras para otras más de 10 entidades de un gobierno peruano cuyos lineamientos establecen el cumplimiento de Cronograma Anual Mensualizado.

SI TRABAJAS PARA ESTAS OTRAS ENTIDADES DE GOBIERNO, COBRAS PENSIÓN EN DICIEMBRE 2025

Viernes 12 de diciembre

- Ministerio del Interior

- Ministerio Desarrollo e Inclusión Social

- Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento

- Defensoría del Pueblo

Los trabajadores peruanos que laboran para entidades públicas cobran tanto remuneraciones como pensiones cada inicio de mes, según lo determina el Cronograma Anual Mensualizado. (Fuente: El Peruano)

Lunes 15 de diciembre

- Ministerio de Salud

- Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables

- Ministerio de Cultura

- Ministerio del Ambiente

- Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo

- Registro Nacional de identificación y Estado Civil

Martes 16 de diciembre

- Ministerio de la Producción

- Ministerio de Relaciones Exteriores

- Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

- Oficina Nacional de Procesos Electorales

- Junta Nacional de Justicia

- Jurado Nacional de Elecciones

- Tribunal Constitucional