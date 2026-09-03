Por Redacción EC

El panorama de las grandes fortunas entre los menores de 30 años está experimentando una transformación. El más reciente ranking internacional de jóvenes multimillonarios evidencia que, aunque las herencias familiares todavía tienen un peso considerable, la aparición de nuevos negocios vinculados con la inteligencia artificial, el software y la tecnología está permitiendo que más emprendedores alcancen patrimonios extraordinarios por cuenta propia. El listado permite conocer quiénes han conseguido reunir las mayores riquezas antes de llegar a los 30, además de identificar las industrias que están detrás de este crecimiento y las naciones donde se concentra el mayor número de estos jóvenes. En este escenario, las nuevas herramientas digitales y las empresas tecnológicas se consolidan como importantes motores para la creación de riqueza. A continuación, repasamos quiénes integran este selecto grupo y cuáles fueron los caminos que los llevaron a acumular fortunas de miles de millones de dólares.

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