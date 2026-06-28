En un contexto marcado por la expectativa política tras los resultados de la segunda vuelta electoral que definirá al próximo presidente del Perú, los jubilados ya cuentan con las fechas establecidas para el cobro de sus pensiones. Además, desde el mes pasado salió el cronograma oficial de pagos correspondiente a julio de 2026 para los pensionistas afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), conforme al calendario aprobado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Asimismo, es importante conocer este calendario que permitirá a los beneficiarios a organizarse con anticipación el retiro de sus fondos, cubrir sus gastos habituales o planificar inversiones y otros compromisos financieros. A continuación, se presenta las fechas oficiales de pago para los afiliados a la ONP durante el mes de julio de 2026.

¿Cuándo inicia el pago de las pensiones de los jubilados para evitar una aglomeración a los que cobran?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó el cronograma oficial de pagos para el año 2026, el cual establece las fechas en que los trabajadores del sector público y los pensionistas que perciben sus ingresos mediante el Banco de la Nación recibirán sus respectivos depósitos. Esta programación fue publicada mediante la Resolución Viceministerial N.º 0005-2025-EF/11.01, donde se detallan los días de pago para cada grupo de beneficiarios. Según el calendario establecido, los pensionistas de la ONP podrán acceder al cobro de sus pensiones desde el 7 de julio, siguiendo un orden determinado por la inicial de su apellido paterno. Los beneficiarios podrán retirar el dinero presentando su Documento Nacional de Identidad (DNI) en las agencias del Banco de la Nación o verificar previamente el depósito a través de los canales digitales de su cuenta de ahorros.

Conoce las fechas de pago según cronograma de pagos de la ONP especialmente de la ley 19990

Según el cronograma establecido por la normativa vigente, el pago de pensiones para los beneficiarios del régimen del Decreto Ley N.º 19990 comenzará de manera escalonada, tomando como referencia la inicial del apellido paterno. El calendario es el siguiente:

Apellidos de la A a la C: 7 de julio.

Apellidos de la D a la L: 8 de julio.

Apellidos de la M a la Q: 9 de julio.

Apellidos de la R a la Z: 10 de julio.

Pensionistas por convenios internacionales y beneficiarios de la Ley N.º 27803: 14 de julio.

Servicio de pago a domicilio: del 13 al 25 de julio.

Es importante señalar que el depósito de las pensiones se realizará directamente en las cuentas bancarias de los beneficiarios. Las entidades habilitadas para el abono son el Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y BanBif.

¿Cuándo se pagarán los otros regímenes de la ONP como la 18846, la 20530, la 30003 y la 26790?

La ONP también informó que los pensionistas comprendidos en los regímenes del Decreto Ley N.º 18846, Decreto Ley N.º 20530, pensiones por encargo, Ley N.º 30003 (pensionistas pesqueros) y Ley N.º 26790 (Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo) recibirán el depósito de sus pensiones en sus cuentas bancarias el 13 de julio. Asimismo, en el caso de los beneficiarios de la Ley N.º 26790, el cronograma incluye además a quienes perciben prestaciones por cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro. Por otro lado, para este grupo, los pagos se efectuarán entre el 18 y el 25 de julio. Además, con esta programación, la Oficina de Normalización Previsional (ONP) dejó establecido el calendario oficial de pagos correspondiente a julio de 2026 para los distintos regímenes pensionarios. Así que se debe respetar las fechas cuando se hagan los depósitos.