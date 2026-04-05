El inicio de abril 2026 no solo trae consigo una serie de feriados y días no laborables para los trabajadores peruanos, sino también el pago de las remuneraciones a los empleados del sector público. Además, junto a este grupo, los más de 700 mil jubilados que forman parte de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) recibirán su pensión y serán de los primeros en cobrar, según el cronograma establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas. Estos abonos, que se realiza a través del Banco de la Nación, se rige por un cronograma aprobado por el Ejecutivo a lo largo del año. Es así que esto supone un importante alivio para esta parte de la población, ya que les permitirá afrontar los gastos de fin de año y del inicio del año escolar, como la compra de útiles, uniformes y el pago de transporte, entre otros. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ TRABAJADORES DEL SECTOR PÚBLICO COBRARÁN SU REMUNERACIÓN MEDIANTE EL BANCO DE LA NACIÓN?

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los sueldos de los empleadores estatales para abril recién serán depositados a partir de la tercera semana del presente mes:

Martes 21 de abril: Ministerio de Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas.

Ministerio de Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas. Miércoles 22 de abril: Ministerio del Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.

Ministerio del Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores. Jueves 23 de abril: Ministerio de Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil.

Ministerio de Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil. Viernes 24 de abril: Ministerio de Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

¿CUÁNDO INICIA EL PAGO PARA LOS PENSIONISTAS DEL DECRETO LEY 19990 DE LA ONP?

En la actualidad, son 708 305 adultos mayores de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), afiliados al Decreto Ley 19990, que serán los primeros en cobrar el pago de su pensión correspondiente a abril 2026. Por ello, este grupo deberá acercarse al Banco de la Nación o esperar el abono en su cuenta de ahorros. Inclusive, podrán desembolsar su dinero en las agencias del BBVA, Banco GNB, BanBif e Interbank, según la letra inicial del apellido paterno de cada pensionado. A continuación, te presentamos las fechas establecidas para que los pensionistas se puedan acercar a cobrar: