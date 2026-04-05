Por Redacción EC

El inicio de abril 2026 no solo trae consigo una serie de feriados y días no laborables para los trabajadores peruanos, sino también el pago de las remuneraciones a los empleados del sector público. Además, junto a este grupo, los más de 700 mil jubilados que forman parte de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) recibirán su pensión y serán de los primeros en cobrar, según el cronograma establecido por el Ministerio de Economía y Finanzas. Estos abonos, que se realiza a través del Banco de la Nación, se rige por un cronograma aprobado por el Ejecutivo a lo largo del año. Es así que esto supone un importante alivio para esta parte de la población, ya que les permitirá afrontar los gastos de fin de año y del inicio del año escolar, como la compra de útiles, uniformes y el pago de transporte, entre otros. En el desarrollo de esta nota te contamos mayores detalles al respecto.