Las Elecciones Regionales y Municipales se desarrollaron el domingo 4 de octubre en todo el Perú, en una jornada en la que los ciudadanos acudieron a las urnas para elegir a sus próximas autoridades. Los comicios permitieron definir los cargos de gobernadores regionales, alcaldes provinciales y distritales, así como consejeros y regidores. En Lima Metropolitana, la votación determinó a los representantes que asumirán la conducción de 42 distritos. Mientras tanto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) continúa difundiendo progresivamente los resultados del conteo de actas.

Sin embargo, el avance del escrutinio todavía no representa una proclamación oficial de los ganadores, pues las actas observadas deben ser revisadas por los Jurados Electorales Especiales antes de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) formalice los resultados. A dos semanas de la jornada electoral, siete distritos de Lima Metropolitana ya alcanzaron el 100% de actas contabilizadas. Se trata de Barranco, Punta Negra, San Bartolo, Santa María del Mar, Santa Rosa, Breña y Jesús María, jurisdicciones que completaron esta etapa del procesamiento electoral.

Estos son los resultados muy ajustados al 100% en siete distritos de Lima Metropolitana

En Barranco, Renovación Popular lidera la votación con el 28,751%, seguido de Somos Perú, que alcanza el 28,194%, y Avanza País, con el 17,201%. Con estos resultados, Manuel Espinoza se perfila como virtual alcalde por Renovación Popular. En Breña, Avanza País ocupa el primer lugar con el 21,784%, por delante de Renovación Popular, con el 20,872%, y Fe en el Perú, con el 14,085%. De mantenerse esta tendencia, Iván Joel Chang del Arroyo asumiría la alcaldía distrital por Avanza País.

En Jesús María, Somos Perú encabeza el conteo con el 28,329%, seguido de Avanza País, con el 24,409%, y Renovación Popular, con el 22,420%. Luiz Reátegui se perfila como virtual alcalde por Somos Perú. En Punta Negra, Perú Moderno obtiene el 26,435%, mientras que el Partido Frente de la Esperanza registra el 24,458% y Acción Popular alcanza el 13,702%. Estos resultados sitúan a José Delgado Heredia, de Perú Moderno, como virtual ganador de la contienda distrital.

Por su parte, San Bartolo presenta una ventaja de Somos Perú, que concentra el 38,549% de los votos, frente a Alianza para el Progreso, con el 27,384%, y Podemos Perú, con el 13,223%. En este escenario, Rufino Enciso Ríos se perfila como virtual alcalde. En Santa María del Mar, el Partido Popular Cristiano lidera con el 54,792%, seguido de Avanza País, con el 31,555%, y Alianza para el Progreso, con el 13,653%. De acuerdo con estas cifras, Jorge Vásquez Nemi sería el virtual alcalde por el Partido Popular Cristiano.

En Santa Rosa, Acción Popular alcanza el primer lugar con el 27,426%, seguido de Renovación Popular, con el 26,299%, y Podemos Perú, con el 22,841%. Con este resultado, Tanus Barraza se perfila como virtual alcalde por Acción Popular. Mientras tanto, en la elección para la Alcaldía de Lima, Renovación Popular continúa encabezando el conteo de la ONPE con el 27,776% de los votos, frente al 26,820% de Avanza País y el 15,161% de Somos Perú. Con el 95,439% de las actas contabilizadas, Rafael López Aliaga se perfila como virtual ganador, aunque la definición oficial depende de la resolución de las actas observadas y la proclamación de resultados por las autoridades electorales.

Para la Alcaldía de Lima Renovación Popular mantiene la ventaja en el conteo sobre Avanza País

El conteo de votos para la Alcaldía de Lima mantiene a Renovación Popular en el primer lugar, con el 27,776% de los sufragios, según el avance de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Con el 95,439% de las actas contabilizadas, Avanza País ocupa la segunda posición con el 26,820%, a menos de un punto porcentual de distancia. Por su parte, Somos Perú alcanza el 15,161% de los votos, ubicándose en el tercer puesto de la contienda electoral.

De continuar esta tendencia una vez resueltas las actas observadas, Rafael López Aliaga se perfilaría como el virtual ganador de la elección municipal. El exalcalde de Lima formó parte de la lista de Renovación Popular como candidato a primer regidor, luego de que Luis Rubio desistiera de postular a la alcaldía en agosto por motivos personales. No obstante, la confirmación de los resultados dependerá de la revisión de las actas pendientes y de la proclamación oficial por parte de las autoridades electorales.

Esto es lo que falta para conocer al próximo alcalde de Lima para el periodo 2027-2030

El avance del escrutinio electoral permite observar una tendencia en la disputa por la Alcaldía de Lima, aunque la confirmación de los resultados todavía depende de varias etapas pendientes. La ONPEdebe concluir el procesamiento de las actas, mientras que los Jurados Electorales Especiales tendrán que resolver las observaciones, impugnaciones o solicitudes de nulidad que correspondan. Una vez superado este proceso, el JNE podrá oficializar los resultados y entregar las credenciales a las autoridades electas.

La estrecha diferencia entre Renovación Popular y Avanza País, inferior a un punto porcentual, mantiene la expectativa sobre el desenlace de la contienda. En este escenario, Rafael López Aliaga figura como virtual ganador, pero aún no puede ser considerado alcalde electo ni proclamado oficialmente. Quien finalmente obtenga la acreditación dirigirá la Municipalidad Metropolitana de Lima durante el periodo 2027-2030. La nueva administración municipal asumirá funciones el 1 de enero de 2027, de acuerdo con el calendario establecido para las autoridades elegidas el 4 de octubre.

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