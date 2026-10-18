Por Redacción EC

Las Elecciones Regionales y Municipales se desarrollaron el domingo 4 de octubre en todo el Perú, en una jornada en la que los ciudadanos acudieron a las urnas para elegir a sus próximas autoridades. Los comicios permitieron definir los cargos de gobernadores regionales, alcaldes provinciales y distritales, así como consejeros y regidores. En Lima Metropolitana, la votación determinó a los representantes que asumirán la conducción de 42 distritos. Mientras tanto, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) continúa difundiendo progresivamente los resultados del conteo de actas.