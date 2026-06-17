Resumen

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¿Dónde queda, qué idioma hablan y quiénes juegan en la RDC? Esta es una guía completa sobre la selección africana que acaba de dar la sorpresa en el Mundial 2026. (Foto: EFE / Google MAps)
¿Dónde queda, qué idioma hablan y quiénes juegan en la RDC? Esta es una guía completa sobre la selección africana que acaba de dar la sorpresa en el Mundial 2026. (Foto: EFE / Google MAps)
Por Paolo Valdivia

El debut de la Copa Mundial 2026 ha dejado un nuevo gran bombazo en el torneo. La República Democrática del Congo ha plantado cara a la Portugal de Cristiano Ronaldo con un vibrante empate 1-1. Si te estás preguntando de dónde salió este equipo, dónde queda su país y cuál es su historia, aquí te contamos todo lo que debes saber sobre la nueva sensación del fútbol mundial.

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