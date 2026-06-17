El debut de la Copa Mundial 2026 ha dejado un nuevo gran bombazo en el torneo. La República Democrática del Congo ha plantado cara a la Portugal de Cristiano Ronaldo con un vibrante empate 1-1. Si te estás preguntando de dónde salió este equipo, dónde queda su país y cuál es su historia, aquí te contamos todo lo que debes saber sobre la nueva sensación del fútbol mundial.

¿Dónde está ubicado la República Democrática del Congo?

La República Democrática del Congo (RDC) —antiguamente conocida como Zaire— es el segundo país más grande de toda África por extensión territorial.

Ubicación: Está situado en el corazón de África Central.

Está situado en el corazón de África Central. Límites: Es un gigante mediterráneo que limita con nueve países, incluidos Angola, Zambia, Tanzania, Uganda y su vecino menor, la República del Congo (separados por el río Congo). Tiene una minúscula salida al Océano Atlántico.

Es un gigante mediterráneo que limita con nueve países, incluidos Angola, Zambia, Tanzania, Uganda y su vecino menor, la República del Congo (separados por el río Congo). Tiene una minúscula salida al Océano Atlántico. Capital: Kinshasa, una de las megaciudades más pobladas y vibrantes de todo el continente africano.

¿Qué idioma se habla en la RD del Congo?

El idioma oficial de la República Democrática del Congo es el francés, lo que convierte a Kinshasa en la ciudad francófona más grande del mundo, superando incluso a París.

Sin embargo, el país cuenta con una enorme diversidad lingüística y reconoce cuatro idiomas nacionales principales:

Lingala: El más popular, usado en la capital, en la música y por las fuerzas armadas (y seguro en el vestuario de la selección).

El más popular, usado en la capital, en la música y por las fuerzas armadas (y seguro en el vestuario de la selección). Suajili (Kiswahili): Hablado ampliamente en el este y sur del país.

Hablado ampliamente en el este y sur del país. Kikongo: Predominante en el oeste.

Predominante en el oeste. Tshiluba: Hablado en las regiones centrales.

Cultura y tradiciones: La capital de la música africana

La RDC es una superpotencia cultural en el continente, conocida especialmente por su impacto en la música y su estilo de vida urbano.

La Rumba Congoleña: Declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Es un género musical y de baile que ha influenciado a ritmos de todo el mundo (incluyendo la salsa) y es el pulso de la identidad del país.

Declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Es un género musical y de baile que ha influenciado a ritmos de todo el mundo (incluyendo la salsa) y es el pulso de la identidad del país. El fenómeno de la SAPE: Al igual que en la vecina Brazzaville, en Kinshasa los Sapeurs llevan la elegancia al extremo. Es un movimiento donde los ciudadanos desafían el entorno vistiendo prendas de altísima costura con combinaciones de colores perfectas.

¿Quiénes son los jugadores clave de la selección de la RDC?

Los “Leopardos” (apodo oficial de la selección) cuentan con un plantel muy competitivo, con futbolistas que brillan en las principales ligas de Europa:

Chancel Mbemba: El experimentado defensor central y capitán del equipo. Un auténtico muro con una enorme trayectoria en el fútbol francés y portugués, clave para frenar el ataque luso.

El experimentado defensor central y capitán del equipo. Un auténtico muro con una enorme trayectoria en el fútbol francés y portugués, clave para frenar el ataque luso. Yoane Wissa: Extremo o delantero sumamente peligroso y veloz que milita en la Premier League inglesa, conocido por su capacidad de desmarque y olfato goleador.

Extremo o delantero sumamente peligroso y veloz que milita en la Premier League inglesa, conocido por su capacidad de desmarque y olfato goleador. Samuel Moutoussamy: El motor del mediocampo, un volante con un despliegue físico impresionante que juega en la Ligue 1 de Francia.

El motor del mediocampo, un volante con un despliegue físico impresionante que juega en la Ligue 1 de Francia. Simon Banza: Un delantero potente con mucha presencia en el área, que casualmente conoce muy bien el fútbol portugués tras sus grandes temporadas con el Sporting de Braga.

Datos clave sobre la República Democrática del Congo

Para cerrar tu conocimiento sobre este gigante, aquí tienes una ficha técnica rápida: