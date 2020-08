Después de seis horas de debate y de una votación que se realizó en la madrugada de este martes 25 de agosto, el pleno del Congreso aprobó por mayoría el texto sustitutorio consensuado que permite la devolución de los aportes a la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a los afiliados activos e inactivos.

La iniciativa legal, recogida de los dictámenes desarrollados en las comisiones de Economía, Presupuesto, Defensa del Consumidor y Trabajo, fue aprobada con 106 votos a favor, tres en contra y 15 abstenciones. La misma, además, fue exonerada de una segunda votación.

Aunque la principal medida aprobada les permite a los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) disponer del retiro de hasta S/4.300 (valor de una UIT) de sus aportes a la ONP, el proyecto también da luz verde para que un grupo de afiliados pueda acceder a la totalidad de sus contribuciones.

Según lo aprobado, ¿quiénes podrán acceder al 100% de sus aportes a la ONP?

De acuerdo con una disposición complementaria final, los aportantes al SNP, que a los 65 años o más no hayan cumplido los requisitos para acceder a una pensión, tienen derecho a la devolución del total (100%) de sus aportes a la ONP.

De igual modo, el texto aprobado establece que la ONP otorgará – por única vez – a los pensionistas del Decreto Legislativo 19990 una retribución económica de S/930, monto que es equivalente a una Remuneración Mínima Vital.

¿Es viable que se devuelvan los aportes a los mayores de 65 años que no tienen pensión?

En la opinión de Noelia Bernal, docente de la Universidad del Pacífico, dicho planteamiento evidencia un desconocimiento sobre el sistema previsional que tiene a su cargo la ONP.

“No se entiende bien la naturaleza de los sistemas de pensiones. La ONP no tiene cuentas individuales, no hay un fondo de dónde agarrar ese dinero y devolverlo, porque es un sistema de reparto. Al final ese dinero a devolver vendrá de los impuestos del MEF (Ministerio de Economía y Finanzas). Es un dinero que va a dejar de ser utilizados en hospitales, colegios, en otras cosas”, dijo a El Comercio.

Posiciones contrarias

En el Ejecutivo no cayó nada bien que el Congreso haya – finalmente – aprobado la devolución de los aportes a la ONP, a pesar de las observaciones realizadas en los días previos al debate en el pleno.

Uno de los primeros en manifestarse en contra fue el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos, quien el lunes por la noche – antes de que se apruebe la norma – adelantó que el Gobierno la observará.

“Nosotros como Gobierno no podemos caer en la irresponsabilidad de permitir que una gran cantidad de personas salgan del sistema de pensiones. Indudablemente que, como Gobierno, tenemos que observar la norma”, declaró.

Por su parte, el ministro del Interior, Jorge Montoya, reiteró que el Gobierno no está de acuerdo con lo aprobado por el Legislativo, y por ello anunció que tomarán las “acciones correspondientes” que la ley permite ante esta medida.

Quien también opinó en contra de lo aprobado por el Congreso fue la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Patricia Donayre, quien dijo que la devolución de los aportes a la ONP afectará la capacidad del Ejecutivo para atender programas sociales como, por ejemplo, Pensión 65.

“Se está abriendo una caja en la que todos aportan. No es como la AFP que cada uno de nosotros tenemos una cuenta de ahorros, digámoslo así, individual, sino una caja en la que todos aportan para todos y nos encontramos en la situación particular de que no hay aportes para entregar dinero a más de cuatro millones de pensionistas (de la ONP)”, explicó en RPP.

Congreso aprobó devolución de hasta 4,300 soles a los aportantes a la ONP