La exfigura del programa 'Misión Imposible' enfrentará la pena capital tras ser señalada como financista de una red internacional de narcóticos sintéticos. (Foto: Sarah Khalifa Instagram)
La exfigura del programa 'Misión Imposible' enfrentará la pena capital tras ser señalada como financista de una red internacional de narcóticos sintéticos. (Foto: Sarah Khalifa Instagram)
Por Paolo Valdivia

La televisión y el espectáculo en Egipto se encuentran sacudidos tras el histórico y polémico fallo judicial emitido en El Cairo. La reconocida presentadora, productora y empresaria Sarah Khalifa, de 39 años de edad, ha sido condenada a la pena de muerte por ahorcamiento tras confirmarse su implicación directa en una amplia red internacional de fabricación y tráfico de drogas sintéticas.

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