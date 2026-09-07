La televisión y el espectáculo en Egipto se encuentran sacudidos tras el histórico y polémico fallo judicial emitido en El Cairo. La reconocida presentadora, productora y empresaria Sarah Khalifa, de 39 años de edad, ha sido condenada a la pena de muerte por ahorcamiento tras confirmarse su implicación directa en una amplia red internacional de fabricación y tráfico de drogas sintéticas.

El caso ha generado un masivo impacto mediático en el mundo árabe no solo por la severidad de la condena, sino por el drástico contraste entre los delitos imputados y la imagen pública que la comunicadora construyó durante años en la pantalla chica.

¿Quién es Sarah Khalifa y cuál era su trayectoria en la televisión?

Hasta el momento de su detención, Sarah Khalifa era una figura pública sumamente influyente en la industria del entretenimiento y los medios de comunicación en Egipto. Durante años combinó su rol como presentadora de televisión con sus facetas como productora ejecutiva y empresaria, siendo propietaria de una conocida clínica estética y de diversos proyectos comerciales.

Su salto a la fama nacional e internacional dentro de la región se dio gracias a la conducción del programa televisivo “Misión Imposible”. Este formato estaba enfocado precisamente en la seguridad ciudadana, operativos policiales y el combate contra la delincuencia, lo que convirtió a Khalifa en el rostro visible de las denuncias contra la criminalidad en el país.

Esa imagen de comunicadora comprometida con la ley y el orden público hizo que la noticia de su arresto causara una enorme conmoción social y un intenso seguimiento periodístico desde el primer momento.

El Tribunal de El Cairo dictó el veredicto definitivo contra 12 implicados luego de decomisar más de 750 kilos de droga y armas en laboratorios clandestinos. (Foto: Sarah Khalifa Instagram)

Las acusaciones: tráfico de estupefacientes, laboratorios clandestinos y armas

Las investigaciones del Ministerio Público egipcio posicionaron a Sarah Khalifa no como una mera colaboradora casual, sino como una pieza clave dentro de una estructura criminal compuesta por 28 imputados.

Según la acusación formal presentadas por la Fiscalía, el grupo operaba una red bien estructurada dedicada a la importación de materia prima química desde el extranjero para la elaboración de cannabinoides sintéticos en territorio nacional.

Principales elementos de la investigación fiscal:

Laboratorios clandestinos: La organización instaló y equipó dos departamentos en zonas residenciales de El Cairo para utilizarlos como centros de procesamiento químico y empaquetado masivo de estupefacientes.

La organización instaló y equipó dos departamentos en zonas residenciales de El Cairo para utilizarlos como centros de procesamiento químico y empaquetado masivo de estupefacientes. Gran volumen incautado: En los operativos policiales, las autoridades decomisaron más de 750 kilogramos de drogas sintéticas y precursores químicos listos para su distribución local.

En los operativos policiales, las autoridades decomisaron más de de drogas sintéticas y precursores químicos listos para su distribución local. Posesión de armamento: Durante los allanamientos se incautaron múltiples armas de fuego no autorizadas y cargadores de munición viva.

Durante los allanamientos se incautaron múltiples armas de fuego no autorizadas y cargadores de munición viva. El rol de la presentadora: La investigación determinó que Khalifa actuaba como financista principal y enlace logístico, aprovechando sus constantes viajes al extranjero para coordinar la adquisición e ingreso de los insumos químicos requeridos por la banda.

El veredicto del tribunal y la confirmación del Gran Muftí

El proceso judicial culminó con la lectura de una sentencia contundente dictada por el Tribunal Penal de El Cairo. Tras evaluar los peritajes químicos, las escuchas telefónicas y las pruebas físicas decomisadas, los magistrados determinaron la responsabilidad penal de la mayoría de los procesados.

De acuerdo con las leyes egipcias, cualquier condena a la pena capital debe ser remitida de manera obligatoria al Gran Muftí de Egipto, la máxima autoridad religiosa del país, para emitir una opinión consultiva no vinculante sobre la conformidad de la pena bajo la ley islámica (Sharia).

Con la ratificación formal de la institución religiosa, el tribunal dictó el fallo definitivo del proceso:

Condenados a pena de muerte: 12 personas, incluida la presentadora Sarah Khalifa.

12 personas, incluida la presentadora Sarah Khalifa. Cadena perpetua: 9 de los procesados.

9 de los procesados. Absoluciones: 7 personas libradas de los cargos por falta de pruebas suficientes.

Adicionalmente a la condena capital por narcotráfico, Sarah Khalifa recibió una pena paralela de 5 años de prisión al ser declarada culpable en otra causa vinculada por agresión física y secuestro.

La defensa de Sarah Khalifa: “Jamás he consumido drogas”

Durante las diferentes audiencias del juicio, la postura de Sarah Khalifa fue de un rechazo tajante a las acusaciones. En una de las sesiones más dramáticas del proceso, la comunicadora rompió en llanto ante el panel de jueces defendiendo su inocencia y alegando que era víctima de una conspiración.

Khalifa aseguró en su declaración que jamás en su vida había probado estupefacientes ni fumado un cigarrillo, argumentando que su patrimonio provenía exclusivamente de sus empresas mediáticas y estéticas. Respecto a las fotografías presentadas por la fiscalía donde se le observa junto a cargamentos de droga, su equipo legal sostuvo que las imágenes fueron montadas o tomadas bajo coerción policial tras su arresto inicial en abril de 2025.

¿Qué pasará ahora? El recurso ante el Tribunal de Casación

A pesar de la contundencia de la sentencia a pena de muerte por ahorcamiento, la ejecución de la pena no es inmediata. El sistema jurídico de Egipto contempla instancias superiores para la revisión de fallos complejos de este tipo.

Los abogados defensores de la presentadora han confirmado que interpondrán de manera formal un recurso de apelación ante el Tribunal de Casación, la máxima instancia judicial de Egipto. Esta corte revisará posibles vicios procedimentales, errores en la valoración de pruebas o fallas en las garantías del debido proceso durante la primera etapa del juicio. El recurso podría derivar en la anulación del veredicto, la repetición del juicio o la conmutación de la pena capital por cadena perpetua.