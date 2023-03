El corto homónimo de Annie Proulx, “Secreto en la Montaña”, que fue llevado al cine de la mano de Ang Lee, regresará este 2023 con una nueva versión y con dos nuevos protagonistas.

Sin embargo, cabe destacar que esta historia no volverá para la pantalla grande, sino que será adaptada para una obra teatral musical, la cual tendrá canciones originales, además de una versión fresca y moderna de la historia.

Según informa la plataforma web de Rock & Pop, esta nueva versión se presentará en el West End de Londres este mismo año y ya tiene a sus dos actores estelares confirmados.

¿DE QUÉ TRATA “SECRETO EN LA MONTAÑA”?

La historia sigue a dos vaqueros que se enamoran y son obligados a ocultar su relación durante años.

Este relato fue adaptado en una aclamada película ganadora del Oscar, con Jake Gyllenhall y el fallecido Heath Ledger como protagonistas.

¿QUIÉNES SERÁN LOS NUEVOS PROTAGONISTAS?

Para la obra teatral musical, serán dos jóvenes actores quienes ocupen los roles principales. El primero es el nominado al Oscar, Lucas Hedges, quien interpretará a Ennis en las tablas, papel que originalmente desempeñó Heath Ledger. Este actor es reconocido por actuar en producciones como “Manchester By The Sea”, “Lady Bird”, “Three Billboard Outside Ebbing, Missouri”, entre otras.

Por el otro lado está el nominado al Tony, Mike Faist, quien dará vida a Jack, rol que originalmente estuvo a cargo de Jake Gyllenhaal. Este actor es conocido por su participación en la obra “Dear Evan Hansen” y en la adaptación de “West Side Story” de Steven Spielberg.