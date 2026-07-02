Un nuevo escándalo empaña la fiesta del fútbol en el Mundial 2026. Tras la victoria de la Selección Mexicana ante Ecuador en el Estadio Ciudad de México, se ha vuelto viral el indignante video de una aficionada que lanzó un vaso de cerveza directamente hacia la afición rival. El repudiable acto ha provocado que miles de internautas mexicanos inicien una campaña de búsqueda masiva para identificarla bajo el apodo de ‘Lady Cerveza’.

El video viral que desató la indignación

El incidente, capturado en video y difundido rápidamente en plataformas como TikTok y X, muestra el momento exacto en el que una mujer que portaba la camiseta verde de la Selección Mexicana vacía intencionalmente su vaso de cerveza desde las gradas superiores hacia un grupo de seguidores ecuatorianos que caminaban por los pasillos inferiores del estadio.

Si es la Emilia Chomer que todos hablan, noten que la acompañante le dice "no no Emilia no" pic.twitter.com/U4U0WbkUZq — Bray (@Braynimous) July 2, 2026

Aunque el altercado no escaló a golpes gracias a la intervención de otros asistentes que calmaron los ánimos, el gesto fue calificado de inmediato como un acto de cobardía y agresión injustificada en pleno evento internacional.

Redes sociales repudian el acto: “No nos representa”

La reacción de la comunidad digital en México ha sido unánime: el rechazo absoluto. Lejos de justificar la acción como una “celebración” o parte del folclor del fútbol, los usuarios han manifestado su vergüenza y enojo, asegurando que este tipo de comportamientos manchan la reputación del país como anfitrión del Mundial.

“Por gente como ella piensan que todos los mexicanos somos iguales. Qué falta de educación y de respeto hacia los extranjeros que visitan nuestro país”, se lee en uno de los comentarios con más interacciones en X.

Muchos creadores de contenido y fanáticos han alzado la voz exigiendo que la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) y las autoridades del estadio tomen cartas en el asunto utilizando el sistema del Fan ID para retirarle el acceso a futuros partidos.

Lanzan campaña masiva para identificar a la agresora del estadio

Con el objetivo de que el acto no quede impune, la comunidad en redes sociales ha compartido masivamente la fotografía de la presunta responsable, en la cual se le ve vistiendo la playera de la selección, una gorra negra de la marca Adidas y sosteniendo un vaso rojo similar al del incidente.

Los internautas buscan dar con su identidad o sus perfiles digitales no solo para exigir una disculpa pública, sino también para presionar a que se apliquen las debidas sanciones en su entorno laboral o civil, sentando un precedente contra la violencia y el acoso en los recintos deportivos de la Copa del Mundo.