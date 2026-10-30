Por Redacción EC

Halloween se presenta como una oportunidad para disfrutar de una experiencia diferente en familia, y el Castillo de Chancay quiere sumarse a la celebración con una promoción especial dirigida a los más pequeños. El atractivo turístico, situado en la provincia de Huaral, anunció que permitirá el ingreso gratuito de niños de hasta 12 años durante dos fechas: el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre. La propuesta busca atraer a las familias que desean aprovechar el fin de semana con actividades recreativas en uno de los destinos más conocidos de la costa norte de Lima.

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