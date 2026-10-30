Halloween se presenta como una oportunidad para disfrutar de una experiencia diferente en familia, y el Castillo de Chancay quiere sumarse a la celebración con una promoción especial dirigida a los más pequeños. El atractivo turístico, situado en la provincia de Huaral, anunció que permitirá el ingreso gratuito de niños de hasta 12 años durante dos fechas: el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre. La propuesta busca atraer a las familias que desean aprovechar el fin de semana con actividades recreativas en uno de los destinos más conocidos de la costa norte de Lima.

Disfraces, concursos y actividades para toda la familia

Lo ofrecido no se limitará a abrir las puertas del recinto sin costo para determinados visitantes. La administración también ha preparado una programación especial que promete convertir la visita en una jornada de entretenimiento. Entre las actividades anunciadas figuran concursos de disfraces, espectáculos artísticos y recorridos temáticos por los distintos espacios del lugar.

De esta manera, los asistentes tendrán la posibilidad de recorrer sus instalaciones y participar en propuestas inspiradas en la temporada de Halloween. El Castillo de Chancay se suma así a las alternativas de esparcimiento para quienes buscan salir de la rutina y compartir un momento distinto con los niños durante el último fin de semana de octubre y el inicio de noviembre.

¿Qué deben hacer los niños para ingresar gratis?

Aunque la promoción representa una oportunidad para visitar el lugar sin pagar entrada, el beneficio está sujeto a condiciones específicas. Los menores que tengan hasta 12 años deberán acudir con un disfraz completo y presentar su Documento Nacional de Identidad (DNI) en la boletería del establecimiento. Ambos requisitos serán necesarios para acceder a la cortesía.

La oferta estará disponible únicamente el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, dentro del horario comprendido entre las 9.00 a. m. y las 5.00 p. m. Por ello, las familias interesadas deberán organizar su visita considerando estas fechas y el tiempo establecido para hacer uso de la promoción.

¿La entrada gratuita también incluye a los acompañantes?

Es importante tener en cuenta que el ingreso sin costo está destinado exclusivamente a los menores que cumplan con las condiciones anunciadas. Es decir, los padres, familiares u otros acompañantes deberán adquirir sus respectivos boletos para ingresar al complejo. Asimismo, la cortesía no contempla los servicios adicionales que se ofrecen dentro de sus instalaciones.

La popularidad del recinto también respalda el interés que despierta entre los visitantes. Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), el Castillo de Chancay figuró entre los seis atractivos turísticos más visitados del Perú durante el primer cuatrimestre de 2026, una posición que lo mantiene como una alternativa destacada para quienes desean conocer lugares fuera de la capital.

¿Cuánto cuestan las entradas al Castillo de Chancay?

Quienes acompañen a los menores o planeen visitar el lugar en otra fecha deberán considerar las tarifas regulares. Los precios establecidos para los sábados, domingos y feriados varían según la edad del visitante y si reside en Chancay. Estas son las tarifas anunciadas para ingresar al complejo:

Adultos mayores de 13 años: S/40.

S/40. Niños de 3 a 12 años: S/20.

S/20. Adultos chancayanos mayores de 13 años: S/20.

S/20. Niños chancayanos de 3 a 12 años: S/10.

S/10. Servicio de cochera: S/20.

Así, el Castillo de Chancay plantea una alternativa para que los más pequeños disfruten de Halloween entre disfraces, espectáculos y recorridos especiales. Las familias que quieran aprovechar el ingreso gratuito deberán recordar que la promoción solo estará vigente durante los dos días señalados y que será indispensable presentar el DNI y acudir con un disfraz completo.