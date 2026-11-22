El sismo de magnitud 6,7, cuyo epicentro se localizó en Junín, remeció diversas regiones del país y sorprendió a miles de ciudadanos. La intensidad del movimiento generó momentos de angustia y desconcierto, mientras las personas intentaban encontrar un lugar seguro. La sacudida dejó en evidencia el temor que despiertan estos fenómenos naturales.

Pero más allá de la preocupación, el temblor también dio lugar a escenas que rápidamente comenzaron a circular por las redes sociales. Diversos ciudadanos registraron sus reacciones y las compartieron en plataformas digitales, donde los videos no tardaron en viralizarse. Las imágenes reflejaron cómo vivieron distintos peruanos los instantes de tensión provocados por el movimiento telúrico.

Su reacción fue ampliamente comentada y celebrada en redes sociales que se volvió viral

En medio de la transmisión de su programa por Exitosa, la periodista Katyusca Torres Aybar vivió en directo los efectos del fuerte sismo. Lejos de dejarse llevar por el temor, la comunicadora conservó la serenidad frente a las cámaras y aprovechó esos minutos de tensión para compartir recomendaciones con los oyentes, mientras el movimiento telúrico sacudía el lugar.

Su comportamiento no pasó desapercibido y rápidamente recibió comentarios positivos en las redes sociales, donde varios usuarios destacaron su tranquilidad ante la emergencia. Sin embargo, esta no es una experiencia nueva para la periodista, quien ya ha tenido que enfrentar otros temblores mientras cumplía con su labor informativa frente al micrófono.

Recordó en pleno movimiento las medidas básicas de evacuación y preparación que deben seguirse

Mientras el estudio de Exitosa se estremecía por el movimiento telúrico, Katyusca Torres Aybar continuó informando a su audiencia con serenidad. La periodista comunicó que el temblor seguía aumentando de intensidad y puso en contexto la emergencia que se vivía en diferentes puntos del país. Su voz se mantuvo firme pese a la sacudida que sorprendió a todos durante la transmisión en vivo.

Consciente de la preocupación de sus oyentes, la comunicadora hizo un llamado a mantener la calma y evitar decisiones apresuradas. Recomendó alejarse de las zonas de riesgo, ubicar espacios seguros y tener a la mano la mochila de emergencia. También pidió prestar atención a los niños y evitar correr o bajar precipitadamente por las escaleras, mientras recordaba la importancia de identificar las salidas de evacuación tanto en casa como en el trabajo.

No es la primera vez que Torres Aybar enfrenta un movimiento telúrico en plena transmisión

La reacción de Katyusca Torres Aybar durante el movimiento telúrico no tardó en generar repercusiones en las redes sociales. Numerosos usuarios destacaron su serenidad y la disposición que mostró para orientar a la audiencia mientras todo temblaba a su alrededor. Comentarios como “Qué grande, te daba consejos de seguridad mientras temblaba todo” y “Hay que tener nervios de acero para conservar la calma y la compostura” reflejaron la admiración que despertó su comportamiento.

Sin embargo, esta no fue la primera vez que la periodista enfrentó un sismo frente a los micrófonos. En junio de 2021, cuando recién conducía su programa, tuvo que abandonar momentáneamente la cabina por precaución. Con el paso de los años, su actitud cambió y, en agosto de 2026, volvió a llamar la atención internacional al permanecer en el set durante un temblor con epicentro en Ayacucho. Aquella ocasión incluso mostró su mochila de emergencia en plena transmisión, episodio que le valió el apelativo de ‘Chica Terremoto’.