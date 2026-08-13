La trama parece simple, pero en el camino se va abriendo de una forma sumamente divertida. Basta esa línea para explicar el éxito que “Ghosts” ha tenido desde su estreno en 2021 y que hoy le asegura renovaciones de la mano de sus showrunners Joe Port y Joe Wiseman. Esta adaptación estadounidense de la serie del mismo nombre que BBC ONE emitiera entre 2019 y 2023 ha cautivado a millones de espectadores con una rara combinación de humor y cultura general. En Latinoamérica la emite Universal+, que desde el 14 de agosto ya tiene disponible toda su quinta temporada.

La historia va de la siguiente manera. Los esposos Samantha “Sam” (Rose McIver) y Jay Arondekar (Utkarsh Ambudkar) preparan su mudanza desde Nueva York a una hermosa casa de campo (Woodstone Manor). Maravillados por todo lo que representa la vivienda heredada por ella, y aunque con la inicial reticencia de él, ambos se instalan en el inmueble y planean formas de sacarle provecho económico. Así deciden convertirla en un alojamiento turístico. Pero la cosa no será fácil.

Utkarsh Ambudkar es Jay y Rose McIver es Samantha, la pareja de protagonistas en "Ghosts". Photo: Bertrand Calmeau/CBS ©2026 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved. / Bertrand Calmeau

La posibilidad de llevar adelante un negocio en la vetusta casa se ve interrumpida rápidamente cuando poco a poco comienzan a surgir señales, digamos, raras. A la tarea que Sam y Jay tienen de restaurarlo todo, se le sumará la férrea oposición de desopilantes personajes que habitan el lugar desde hace siglos: los fantasmas. Sí, la primera temporada de la serie de Port y Wiseman no es solo la aventura romántica de una pareja de esposos dejando Nueva York por mudarse a las afueras de la ciudad.

“Ghosts” es, principalmente, el vínculo que la pareja forma con un vikingo nórdico obsesionado con el bacalao, un nativo lenape, un oficial de la milicia estadounidense asignado a la Guerra de la Independencia, la dueña original de la casa, una cantante de jazz de los años veinte, una hippie sin tapujos al hablar, un cabeza de grupo scout correspondiente a la década del ochenta, y un agente financiero en el Wall Street de los noventa, que además murió sin pantalones puestos.

UN FANTASMA DE BUEN CORAZÓN

La particularidad de estos fantasmas es que todos murieron en la nueva casa de Sam y Jay. Aunque la imposibilidad de dejar el inmueble pareciera una condena, no lo es tanto. Cada uno de los ‘fantasmas’ disfruta tanto el lugar que cuando sus nuevos dueños pretenden rentarlo, se unen para evitarlo a toda costa. Uno de estos personajes es el vikingo Thorfinn, o simplemente Thor, interpretado por Devan Chandler Long (Los Ángeles, 42 años).

Casa llena en una de las escenas de la serie "Ghosts" que en Latinoamérica emite Universal+. Photo: CBS ©2025 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved. Highest quality screengrab available. / HIGHEST QUALITY SCREENGRAB AVAILABLE

Con un metro y 93 centímetros de estatura, este actor estadounidense, formado en el fútbol americano, reconoce que su apariencia y gesto adusto le ha impedido desempeñarse lo suficiente en la comedia, un género que le parece fascinante. Todo cambió, claro, cuando hace cinco años le propusieron ser un vikingo buena onda en una serie que nadie imaginó se convertiría en un éxito.

“Siempre me ha interesado la comedia, solo que nunca antes me dieron roles así. Tal vez por mi cara y apariencia pensaron que no soy divertido, pero cuando me lanzaron esta propuesta dije que sí de inmediato. Y no es que me cueste mucho interpretar a Thor. Él es parte de mí y yo soy parte de él. Además, cuando la piel y el cabello están listos, y te miras al espejo, simplemente te conviertes en tu personaje”, reconoce Devan Chandler Long en entrevista con El Comercio vía Zoom.

Criado en Washington y con un poco conocido pasado en el fútbol americano colegial, este ‘fortachón’ buena onda ha tenido participación en diversas producciones desde el año 2011. Apareció en “NCIS”, “S.W.A.T”, “Bosch”, entre otras. En todas ha intentado dejar una impronta, tal vez vinculada a su pasado como deportista. Y es que, el fútbol americano no es solo correr con un balón hasta la zona de anotación, sino, principalmente, saber jugar en equipo.

“Jugar ciertos deportes es cómo trabajar con gente completamente diferente de ti. Aprendes a entenderlos y a unirse para un objetivo común. Porque el deporte no es solo levantarse muy temprano en la mañana para hacer ejercicios. Hay detrás una ética de trabajo que intento emular hoy. Y es que ahora me toca trabajar con nueve personas en una serie, a veces con más, y cada semana tenemos un libro de juegos diferente (guion), y toca hacer nuestra parte, porque si tú u otro no lo hace, todo se termina desvaneciendo”, considera Chandler Long.

“Todos dependemos uno del otro, y buscamos una manera de apoyar a los demás. Si alguien falla, pues, le ayudas, y encuentras una manera de llegar al objetivo común, que es ganar el juego. ¿Y qué es ganar el juego aquí? Significa producir un buen episodio que la gente quiera ver y al final se ría. Entonces, el (fútbol americano y la actuación) son casi la misma cosa, solo que aquí no debo poner dos palos o atacar a rivales, lo cual es bueno, claro (ríe)”, continúa.

EL PRECIO DE LA HISTORIA

La idea de fantasmas metidos a una sitcom no es precisamente nueva. En ese sentido, “Ghosts” le añade un toque de cultura general que en ningún punto resulta estilo moraleja ni cercanamente aburrido. A lo largo de las cinco temporadas ya emitidas (la última se estrena en Latinoamérica vía Universal+ el 14 de agosto), cada ‘fantasma’ tiene su propia historia, la defiende, pero, sobre todo, la comparte con Sam y Jay. Así, el espectador termina siendo testigo de una pequeña lección sobre guerras de la independencia, los movidos años ochenta, la caótica economía de los noventa o sobre lo pegajoso que fue alguna vez el Blues. Para Chandler Long, el añadido histórico brinda un soporte más que interesante en un proyecto como este.

“Me parece genial, sabes. Es una de las cosas geniales de la serie porque cada fantasma tiene una línea histórica diferente y está plagada de detalles. Y es divertido aprender sobre diferentes culturas de maneras divertida. Porque hay muchas bromas que van con todo, pero, además, todo está bastante cuidado. Así que creo que es un buen modo de presentar la historia universal”, refiere en otra parte de la entrevista con El Comercio.

Devan practicó fútbol americano universitario en el pasado. Hoy es actor. Photo: Philippe Bosse/CBS ©2025 CBS Broadcasting, Inc. All Rights Reserved. / Philippe Bosse

En el episodio uno de la temporada estreno, el vikingo Thor resulta maravillado al tener un televisor frente a él. Cuando Jay logra que unos técnicos le coloquen servicio de TV por cable, el personaje interpretado por Devan Chandler Long resulta tan maravillado que mucho más que un fortachón nórdico, parece un humilde niño ante un regalo sorpresa.

En el epílogo de la entrevista con este Diario, Devan intenta responder si acaso el humor y apelar a la historia son únicamente los factores que explican el éxito de una serie como la que encabeza. El artista oriundo de Los Ángeles recuerda un factor que puede repetirse en Estados Unidos, Gran Bretaña o Lima: ¿a quién no le gusta imaginar que los fantasmas sí existen?

“Hay muchas personas que han tenido ciertas experiencias. Todos conocemos a alguien que ha tenido una, al menos. La ciencia no ha podido ser tajante al respecto. Entonces, hay algo que está pasando aquí, y creo que es un concepto fascinante, porque estás explorando la posibilidad de qué pasaría si fuera realidad. Y esta serie lo presenta bajo un enfoque fresco. Porque han existido muchos programas sobre monstruos y cosas así, pero normalmente ellos te asustan o quizás son demonios, pero aquí son distintos. Aquí los monstruos son como cualquiera de nosotros, y están atrapados en un lugar, entonces, ¿tú qué harías en una situación así? Eso quizás es lo que le gusta a la gente”, culmina.