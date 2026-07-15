Cayetana Rivera y Martínez de Irujo, conocida popularmente como Tana Rivera, y el torero peruano Andrés Roca Rey, han consolidado una de las relaciones más comentadas del año. Descubre la historia de la joven que une a dos de las dinastías más importantes de España.

¿Quién es Tana Rivera?

Cayetana Rivera y Martínez de Irujo nació en Madrid en octubre de 1999. Desde su nacimiento, su vida ha estado bajo el foco de la prensa del corazón debido a su impresionante herencia familiar. Tana es el nexo de unión entre la aristocracia más importante de Europa y la realeza de la tauromaquia española.

Por el lado materno, es hija de Eugenia Martínez de Irujo, duquesa de Montoro, lo que la convierte en nieta de la recordada Cayetana Fitz-James Stuart, duquesa de Alba, una de las figuras más influyentes de la nobleza en España.

Por el lado paterno, es hija del extorero Francisco Rivera Ordóñez (“Fran Rivera”) y nieta de otra leyenda de las plazas, Francisco Rivera “Paquirri”, y de la célebre Carmen Ordóñez. Esta rica herencia cultural y taurina ha marcado su personalidad y sus pasiones desde muy pequeña.

A qué se dedica la hija de Francisco Rivera y Eugenia Martínez de Irujo

A pesar del peso de sus apellidos, Tana Rivera siempre ha optado por mantener un perfil bajo y discreto ante los medios de comunicación. Estudió Administración y Dirección de Empresas y ha enfocado su carrera profesional hacia la organización de eventos y el marketing en la industria musical.

Quienes la conocen de cerca la definen como una joven trabajadora, muy unida a sus padres, apasionada de la moda flamenca y fiel defensora de las tradiciones del sur de España, especialmente de la Feria de Abril de Sevilla y la tradicional corrida Goyesca de Ronda.

Cómo nació la historia de amor entre Tana Rivera y Andrés Roca Rey

Aunque Tana Rivera y Andrés Roca Rey compartían el mismo círculo social y de amistades desde hace años debido a su vinculación con el mundo del toro, la chispa del amor surgió a principios de 2026.

La complicidad entre ambos se hizo evidente cuando se vio a Tana apoyando incondicionalmente al torero peruano en diversas plazas. Su preocupación y entrega tras la grave cogida que sufrió Roca Rey en la plaza de La Maestranza de Sevilla terminaron por afianzar un vínculo que no tardó en convertirse en un noviazgo formal.

La consolidación de su romance y su conexión con el Perú

La relación avanzó rápidamente y se confirmó de manera definitiva a mediados de año, cuando la pareja fue fotografiada compartiendo gestos de complicidad durante una escapada al mar. Lejos de esconderse, ambos viven su amor con naturalidad.

La unión está tan consolidada que Tana Rivera viajó a Perú para conocer las raíces de Roca Rey. Durante su estancia en el país andino, la joven pudo recorrer los lugares de infancia del torero y conocer formalmente a su familia política. El romance cuenta además con la bendición de la familia de Tana; su propio padre, Fran Rivera, ha manifestado en reiteradas ocasiones el gran respeto y admiración que siente por el diestro limeño.