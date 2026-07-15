La hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera consolida su romance con el diestro limeño. Conoce los detalles de la joven que une la nobleza de la Casa de Alba con la realeza de la tauromaquia en una de las historias de amor más comentadas del año. (Foto: Debate YouTube / Instagram Andrés Roca Rey)
La hija de Eugenia Martínez de Irujo y Francisco Rivera consolida su romance con el diestro limeño. Conoce los detalles de la joven que une la nobleza de la Casa de Alba con la realeza de la tauromaquia en una de las historias de amor más comentadas del año. (Foto: Debate YouTube / Instagram Andrés Roca Rey)
Por Paolo Valdivia

Cayetana Rivera y Martínez de Irujo, conocida popularmente como Tana Rivera, y el torero peruano Andrés Roca Rey, han consolidado una de las relaciones más comentadas del año. Descubre la historia de la joven que une a dos de las dinastías más importantes de España.

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