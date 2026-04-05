A falta de tres episodios para el final de la segunda temporada del exitoso drama médico “The Pitt” (este jueves 2 de abril se emitirá el episodio 13 de 15), una noticia ha dejado sorprendidos a los fanáticos del show.

Y es que, tal como pasó en la temporada de estreno, un personaje se despedirá al final de esta tanda de quince episodios. ¿De quién se trata? Te lo contamos a continuación.

Como se recuerda, en la temporada 1 fue la doctora Heather Collins (Tracy Ifeachor) quien abandonó el programa. No se detalló las razones, pero en la ficción se trataba de una profesional con algunos problemas personales. Ella inclusive perdió un embarazo durante sus jornadas laborales.

“The Pitt” cuenta la historia del área de emergencias del hospital de Pittsburgh. Bajo el liderazgo del doctor Michael ‘Robby’ Robinavitch, un grupo de profesionales de la salud pone lo mejor de sí para salvar a los ciudadanos que lo necesiten.

Sin embargo, la presión del trabajo, y las cargas personales de cada personaje, convertirán una historia médica en un drama con mucha tensión de principio a fin.

¿QUIÉN DEJARÁ “THE PITT” EN LA TEMPORADA 2?

Este jueves 2 de abril se supo que el personaje de Dra. Samira Mohan, interpretado por Supriya Ganesh, dejará la serie al final de temporada.

Se trata de una médico residente que aún no decide la especialidad que escogerá para desempeñar en el futuro. Esa precisamente es la razón que marca su salida: cambios en su futuro profesional.

La doctora Samira Mohan en una escena de The Pitt, el éxito de HBO Max. / Warrick Page

¿QUÉ PROBLEMAS TUVO MOHAN CON ROBBY?

En el episodio 10 de la temporada 2 de “The Pitt” la doctora Samira Mohan protagonizó uno de los momentos más tensos cuando fue regañada varios segundos por el doctor Robby. ¿Qué pasó?

La joven doctora tuvo un problema familiar, más específicamente con su madre. Recibió una llamada que no pudo contestar. Luego, sufrió un ataque de pánico mientras atendía un paciente, y todos se asustaron pensando que se trataba de un paro cardiaco.

“Hago todo bien, es mi alrededor lo que está muy jodido. Mi mamá se mudará y está llamándome una y otra vez. Ahora tengo que buscar un empleo para el próximo año. Tenía todo planeado y eso se fue al carajo”, le dijo la doctora a su jefe.

“Espera un poco. ¿Esto es un ataque de pánico por problemas con mami? ¡Cielos! Si necesitas ir a casa, ve a casa”, le espetó.

Varios minutos después, ambos más calmados, pudieron sostener otra conversación. El doctor Robby le dijo a la doctora Mohan que debe aprender a abstraerse de los problemas de afuera ni bien entra a su jornada laboral. Que debe encapsular su vida y dedicarse a sus pacientes.

Ya en el episodio 12, tras ver cómo se llevaba con pacientes adultos mayores, el doctor Robby le aconsejaría a la doctora Mohan que elija la opción de Geriatría “porque le ve talento y dedicación a esa área médica”.

“The Pitt” se estrena cada noche en HBO Max en Latinoamérica y el resto del mundo.

¿QUIÉN LA REEMPLAZARÁ?

Por último, “Variety” informa que la doctora Parker Ellis, interpretada por Ayesha Harris, una doctora residente especializada en geriatría, la reemplazará en la siguiente temporada, ya confirmada por HBO MAX.

Harris apareció por primera vez en el episodio final de la primera temporada de “The Pitt” y luego ha sido un personaje recurrente.

Ayesha Harris en su rol de la doctora Parker Ellis. / Warrick Page

En el video que está abajo puedes ver el avance del episodio 13 de la temporada 2 de “The Pitt” que se emitirá la noche del jueves 2 de abril.