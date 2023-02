La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) celebró su segunda fecha de examen de admisión 2023-1 el pasado jueves 15 de febrero. Ese día llegaron varios jóvenes a la casa de estudios para tratar de ingresar a una de las universidades más reconocidas del Perú.

Y aunque para nadie es un secreto sobre lo difícil y sacrificio que conlleva ingresar a esta universidad, muchos de los estudiantes se preparan por varios meses, años o hasta antes de finalizar el colegio para poder acceder a una de las vacantes. Y este fue el caso de un joven que logró ingresar a la UNI tras 12 años de haber postulado.

TIKTOK: JOVEN INGRESA A LA UNI LUEGO DE POSTULAR POR VARIOS AÑOS

Mediante el TikTok, la historia de un postulante se volvió tendencia. Tras postular por casi doce años, Baruch Cáceres Ángeles consiguió ingresar a la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI). Por medio de sus redes sociales, el joven indicó que llevó estudios en varias academias preuniversitarias desde el 2012, pero no contó con éxito cuando realizó las evaluaciones. Actualmente, Baruch cursará la carrera de Ingeniería de Minas.

Asimismo. la institución Aseuni, en donde se preparó, lo felicitó por haber logrado un puntaje de 12.538. “Eres todo un guerrero y has demostrado que la constancia es una virtud extraordinaria”, se lee en la publicación.

A su vez, Cáceres Ángeles dijo sentirse feliz por haber ingresado y que siempre tuvo el apoyo incondicional de su familia. “Él (papá) es la persona que siempre me apoyó. Me decía que no baje los brazos. De tantas decepciones, de tantas caídas, me decía que siguiera, que al inicio cuesta, pero que más adelante se verán los frutos”, comentó el nuevo cachimbo de la UNI.

“Mi padre me abrazó y lloramos. Me dijo que nunca hay que darse por vencido y que la vida es así”, expresó el joven, quien también compartió la buena noticia a través de su cuenta de TikTok.

LA REACCIÓN DE LOS USUARIOS DE TIKTOK LUEGO DE CONOCER ESTA CONFESIÓN DEL JOVEN

Tras conocerse la historia del joven en TikTok, los usuarios se sorprendieron por su confesión. Sin embargo, lo animaron a seguir adelante y le dieron ánimos.

“Aun así sigue con la sonrisa de felicidad, eso contagia”, “El portero se hizo su causa de años”, “10 años postulando, ¿qué son 10 más?”, “Desde que Vallejo tenía el gallito de las rocas”, “Ánimo mi King. Queremos el video de su ingreso”, son algunos de los comentarios de los usuarios.