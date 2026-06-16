Resumen

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El defensor neozelandés que se volvió viral en redes sociales estaría a un paso de mudar su fútbol a Paraguay. Olimpia ya da pistas de un acuerdo que se oficializaría al terminar la Copa del Mundo. (Foto: Instagram)
El defensor neozelandés que se volvió viral en redes sociales estaría a un paso de mudar su fútbol a Paraguay. Olimpia ya da pistas de un acuerdo que se oficializaría al terminar la Copa del Mundo. (Foto: Instagram)
Por Paolo Valdivia

El mercado de pases del fútbol paraguayo está que arde en pleno desarrollo de la Copa del Mundo 2026. En las últimas horas, una misteriosa publicación en las redes sociales oficiales del Club Olimpia ha desatado una ola de rumores: el lateral derecho neozelandés, Tim Payne, estaría a un paso de convertirse en el nuevo refuerzo del ‘Decano’.

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