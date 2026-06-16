El mercado de pases del fútbol paraguayo está que arde en pleno desarrollo de la Copa del Mundo 2026. En las últimas horas, una misteriosa publicación en las redes sociales oficiales del Club Olimpia ha desatado una ola de rumores: el lateral derecho neozelandés, Tim Payne, estaría a un paso de convertirse en el nuevo refuerzo del ‘Decano’.

La especulación comenzó tras una llamativa historia de Instagram compartida por la institución franjeada, la cual incluyó dos emoticonos, destacando notablemente la bandera de Nueva Zelanda. Para los hinchas y la prensa deportiva, la señal es más que clara.

El guiño en redes sociales que vincula a Tim Payne con Olimpia

En la era digital, los clubes de fútbol suelen enviar “pistas” antes de hacer oficiales sus contrataciones. Olimpia no fue la excepción. La publicación de la bandera neozelandesa en sus canales oficiales encendió las alarmas de los fanáticos, quienes rápidamente asociaron el emoji con el defensor de 32 años.

De confirmarse el movimiento, el traspaso se sellaría una vez concluida la Copa del Mundo 2026, permitiendo al jugador sumarse de inmediato a los trabajos en Paraguay.

¿Quién es Tim Payne, el defensor que buscaría el ‘Decano’?

Tim Payne se desempeña como lateral derecho y es una de las figuras experimentadas de la Selección de Nueva Zelanda. A sus 32 años, el futbolista vive un momento de gran exposición mediática.

Dato clave: En los días previos al Mundial, Payne adquirió una inmensa popularidad global gracias a una campaña viral en redes sociales que lo puso en el radar del fútbol internacional.

Su llegada aportaría no solo solidez defensiva y proyección por la banda, sino también un importante impacto mediático para el fútbol paraguayo.

El esquema de Pablo “Vitamina” Sánchez de cara al próximo torneo

De concretarse el fichaje, Tim Payne se pondría bajo las órdenes del director técnico argentino, Pablo “Vitamina” Sánchez. El estratega del Decano busca potenciar la zona lateral del equipo con miras a los desafíos locales e internacionales del segundo semestre.

La directiva de Olimpia parece haber sugerido el cierre definitivo del acuerdo. Ahora, solo resta esperar el pitazo final del Mundial para saber si la bandera de Nueva Zelanda se mudará oficialmente a Paraguay.