A nivel global incluso, hoy el Perú como país llama la atención debido a la cantidad de asuetos otorgados a una población de trabajadores que al igual que durante julio, gozará en agosto de otras jornadas con descanso remunerado. Con respecto al octavo mes del año, hoy llama la atención precisamente la celebración de día no laborable puntual como feriado, pero no a nivel nacional, y más bien de manera exclusiva favoreciendo a trabajadores que habitan una región muy particular.

El Decreto Legislativo N° 713, acoge desde 1991, los lineamientos por los cuales cada fecha inhábil, y que suele rememorar acontecimientos históricos, termina figurando reglamentado, e incluso aquellos incorporados durante años recientes con la finalidad de rendirle homenaje a tanto héroes como celebrar aniversarios entorno a certificaciones internacionales.

En ese sentido, la ciudad peruana de Loreto hoy llama la atención imponiendo su propio feriado no laborable, tal y como lo determina desde el 2012 una ordenanza regional donde puntualmente el artículo 1 revela lo siguiente:

“Declarar feriado no laborable, el día 13 de agosto de cada año, en la región Loreto, para el sector público, con motivo de la certificación oficial del río Amazonas, como maravilla natural del mundo, jornada que será compensada o recuperada”.

El Río Amazonas fue galardonado en 2012 como una de las 7 maravillas naturales del mundo, y desde entonces el gobierno regional de Loreto conmemora dicho reconocimiento a través de la celebración de feriado durante cada 13 de agosto. (Fuente: iStock) / SL_Photography

Según lo precisa la Ordenanza Regional Nº 010 emitida hace 13 años, el asueto como tal que cae durante el día miércoles en 2025, figura dirigido a los trabajadores locales laborando para entidades estatales, y siendo beneficiarios gracias a dicha normativa, deberán devolver las horas que descansaron de manera extraordinaria.

Ya refiriéndonos al país, resulta importante destacar que el mes de agosto, contempla además para millones de ciudadanos peruanos el goce de 2 feriados nacionales oficialmente calendarizados mediante el Decreto Legislativo 713, y éstos son el día 6 mediante el cual se conmemora la Batalla de Junín, y el sábado 30 por Santa Rosa de Lima.

ESTOS SON LOS ÚLTIMOS FERIADOS PERUANOS QUE RESTAN POR CELEBRARSE EN 2025

Octubre

- Miércoles 8, Combate de Angamos

Noviembre

- Sábado 1°, Día de todos los Santos

Diciembre

- Lunes 8, Inmaculada Concepción

- Martes 9, Batalla de Ayacucho

- Jueves 25, Navidad