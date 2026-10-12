La euforia volvió a apoderarse del Estadio San Marcos este viernes 9 de octubre, cuando BTS se reencontró con miles de seguidores en su segundo concierto en Lima. Entre gritos, aplausos y un repertorio que mantuvo a los ARMY cantando de principio a fin, la agrupación surcoreana protagonizó otra noche cargada de emociones. Sin embargo, cuando el espectáculo se acercaba a su desenlace, una intervención inesperada captó toda la atención. V, conocido también como Taehyung, sorprendió a los asistentes con una confesión que nadie imaginaba.

El comentario del cantante llegó en los últimos minutos de una velada en la que la conexión entre BTS y sus fanáticos se hizo sentir en cada canción. Mientras el público disfrutaba de la música y respondía con entusiasmo a sus ídolos, las palabras de V cambiaron el ambiente y despertaron la curiosidad de los presentes. Su revelación se convirtió así en uno de los momentos más comentados de la noche. Una vez más, el grupo demostró que sus conciertos no solo están marcados por las canciones, sino también por esos instantes espontáneos que quedan en la memoria de ARMY.

Así fue la confesión de Taehyung en pleno concierto por no sentirse bien después de comer mucho

A través de la traductora de BTS, V (Taehyung) compartió con los miles de ARMY una inesperada confesión que sorprendió durante el concierto en Lima. El cantante contó que había sufrido una indigestión a lo largo del día después de comer demasiados platillos peruanos. Este malestar, según explicó, habría influido en su desempeño durante la presentación en el Estadio San Marcos. La revelación tomó por sorpresa a los asistentes, que seguían disfrutando de la música y la energía del grupo surcoreano.

Consciente de las expectativas de sus seguidores, el artista aprovechó ese momento para dirigirse al público y expresar sus disculpas. V manifestó que lamentaba si, debido a su indisposición, algunos sintieron que no había entregado el máximo esfuerzo durante el espectáculo. Sus palabras dejaron ver su preocupación por ofrecer una presentación a la altura de lo esperado. Pese al malestar, el cantante compartió con ARMY una explicación personal que añadió un matiz inesperado a una noche llena de emociones.

Sufrió una indigestión luego de disfrutar de la gastronomía peruana y comer más de lo habitual

En la recta final del segundo concierto de BTS en Lima, V, conocido como Taehyung, sorprendió a miles de ARMY al revelar el motivo por el que no se habría sentido completamente bien durante el espectáculo. La confesión llegó cuando la presentación en el Estadio San Marcos estaba por concluir y el público seguía atento a cada palabra del artista. A través de la traducción compartida sobre el escenario, el cantante explicó que había sufrido una indigestión. El malestar, según relató, apareció después de disfrutar de la gastronomía peruana y comer más de lo habitual.

La inesperada revelación despertó la atención de sus seguidores, quienes hasta ese momento habían disfrutado de una noche cargada de música y emociones. Taehyung decidió compartir lo ocurrido para explicar por qué su desempeño pudo verse afectado durante algunos momentos del concierto. Su sinceridad añadió un episodio particular al reencuentro entre BTS y ARMY en Lima. Así, entre aplausos y muestras de cariño, el artista dejó al descubierto una experiencia personal que también estuvo relacionada con su paso por el Perú.

“Comí bastante y al indigestarme siento que no di el 100% de mí, lo siento”, manifestó Taehyung

En los últimos minutos del concierto de BTS en el Estadio San Marcos, V (Taehyung) decidió sincerarse con sus seguidores y explicar el malestar que habría afectado su presentación. A través de la traductora, el cantante contó que disfrutó tanto de la gastronomía peruana que terminó comiendo más de lo habitual. “Yo creo que me indigesté un poco, porque ayer comí comida peruana, porque era muy rico. Comí bastante y al indigestarme siento que no di el 100% de mí, lo siento”, expresó el artista ante la mirada atenta del público.

Sus palabras sorprendieron a los ARMY, quienes acompañaron al grupo surcoreano durante una noche llena de música y emociones. Consciente de la importancia que tiene cada presentación para sus fanáticos, Taehyung no dudó en disculparse por si alguien sintió que su rendimiento no estuvo a la altura de lo esperado. La confesión dejó ver su preocupación por ofrecer lo mejor de sí mismo sobre el escenario. Así, entre aplausos y muestras de cariño, el cantante protagonizó uno de los momentos más inesperados de su encuentro con el público peruano.

“Por favor, tengan piedad de mí” fue el pedido de V, en una noche inolvidable para los surcoreanos

En el tramo final del concierto de BTS en el Estadio San Marcos, V (Taehyung) volvió a captar la atención de los ARMY con una petición que tomó por sorpresa a los asistentes. Después de explicar que una indigestión habría afectado su desempeño durante el espectáculo, el cantante cerró su confesión con unas palabras que provocaron reacciones entre el público. Su expresión espontánea añadió un momento de cercanía a una noche cargada de música y emociones.

“Por favor, tengan piedad de mí”, manifestó el artista, despertando la ternura de sus seguidores, quienes recibieron sus palabras con cariño. El pedido se convirtió en una de las escenas más comentadas de aquella presentación en Lima. Pese al malestar que dijo haber experimentado, Taehyung compartió con sus fanáticos un instante de sinceridad que hizo aún más especial el encuentro. Así, BTS culminó otra velada inolvidable junto a los ARMY peruanos.

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