Por Christian Gambini

La euforia volvió a apoderarse del Estadio San Marcos este viernes 9 de octubre, cuando BTS se reencontró con miles de seguidores en su segundo concierto en Lima. Entre gritos, aplausos y un repertorio que mantuvo a los ARMY cantando de principio a fin, la agrupación surcoreana protagonizó otra noche cargada de emociones. Sin embargo, cuando el espectáculo se acercaba a su desenlace, una intervención inesperada captó toda la atención. V, conocido también como Taehyung, sorprendió a los asistentes con una confesión que nadie imaginaba.