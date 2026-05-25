El mundo de la moda en el Perú está viviendo un momento histórico. El anuncio del regreso del aclamado Victoria’s Secret Fashion Show 2026 no solo ha despertado expectativa a nivel global, sino que esta vez tiene un marcado acento peruano. Tres destacadas modelos de nuestro país han viajado a los Estados Unidos tras recibir una codiciada invitación formal para participar en los castings presenciales de la marca de lencería más famosa del mundo.

La noticia ha encendido las redes sociales y los principales portales de entretenimiento, no solo por el prestigio del evento, sino por el exigente nivel de la audición, que contó con un jurado de lujo encabezado por la supermodelo internacional Gigi Hadid. Si quieres saber quiénes son las peruanas que buscan hacer historia y convertirse en los nuevos “ángeles” de las pasarelas, te lo contamos al detalle.

Quiénes son las modelos peruanas que postularon a Victoria’s Secret

El selecto grupo que representó al Perú en las audiciones presenciales desarrolladas en Miami está conformado por tres mujeres que combinan experiencia en alta costura, títulos de belleza internacionales y un masivo respaldo en plataformas digitales. Ellas son Natalie Vértiz, Luciana Fuster y Alexandra Morillo.

A diferencia de los circuitos tradicionales de casting, se extendieron invitaciones directas a perfiles muy específicos que destacan por su proyección internacional. El desempeño de cada una de ellas frente al comité evaluador ha generado miles de comentarios de orgullo y debate entre los seguidores de la moda local.

Natalie Vértiz: Elegancia natural en la pasarela internacional

Natalie Vértiz es, sin duda, uno de los referentes más sólidos del modelaje de alta costura y la televisión en el Perú. La exMiss Perú y conductora de televisión asistió a la audición presencial en Miami demostrando toda la experiencia que ha acumulado tras años de trabajar con marcas globales y asistir a eventos de la talla del Festival de Cannes.

Al igual que la esposa de Yaco Eskenazi, participaron las modelos peruanas Luciana Fuster y Alexandra Morillo | Foto: Instagram / Composición EC

Para su presentación frente a Gigi Hadid y el resto de los jurados, Vértiz apostó por un enfoque minimalista y de sofisticación pura. Desfiló con el rostro completamente lavado, al natural, luciendo un conjunto negro de dos piezas compuesto por un top y una falda estructurada. Las imágenes y videos filtrados en plataformas como TikTok e Instagram muestran una pasarela segura, elegante y con un porte internacional que ha sido ampliamente elogiado por los expertos de la industria, consolidándola como una fuerte aspirante para la edición de este año.

Luciana Fuster: Fuerza escénica y proyección global

La segunda peruana en causar revuelo en las audiciones de Miami fue Luciana Fuster. Tras su exitoso paso por el certamen internacional Miss Grand International, donde se coronó como reina absoluta y cumplió una exigente agenda de trabajo en Asia y diversas partes del mundo, Fuster dio el salto hacia las audiciones de la famosa firma estadounidense.

Luciana Fuster impacta con su presentación en el casting para Victoria’s Secret.

La participación de Luciana estuvo marcada por la energía y la fuerza escénica que la caracterizan sobre el escenario.

Alexandra Morillo: La gran sorpresa del modelaje peruano

Aunque los nombres de Natalie y Luciana acapararon gran parte de la atención mediática inicial, la participación de Alexandra Morillo completó el tridente peruano en este importante evento de moda. A sus 29 años, Morillo cuenta con una destacada trayectoria en las pasarelas: fue top 10 en el Miss Asia Pacífico Internacional 2019, Miss World Perú Lima 2020 y fue coronada como Miss Perú USA en el año 2023. Además, es licenciada en Administración de Empresas por la Universidad de Lima y está casada con el expeleador de artes marciales mixtas de la UFC, Jorge Masvidal.

La modelo se une a Natalie Vértiz y Luciana Fuster como postulantes a esta destacada pasarela | Foto: Instagram (@alemorillog - Captura) / Composición EC

¿Cuándo se conocerán los resultados finales del desfile?

El proceso de selección para el Victoria’s Secret Fashion Show 2026 se maneja bajo estrictos estándares de confidencialidad. Tras culminar las fases presenciales de este fin de semana en Miami, el jurado calificador iniciará una etapa de deliberación interna para elegir a las modelos que formarán parte del regreso oficial de la pasarela.

Por el momento, los fanáticos de la moda y los usuarios en redes sociales continúan viralizando los videos de las pasarelas de las tres peruanas, esperando el anuncio oficial que determine si el Perú tendrá, por primera vez, una representante oficial en el desfile de lencería más mediático del planeta.