La visita del papa León XIV al Perú traerá cambios en la jornada laboral de noviembre de 2026, luego de que el Gobierno estableciera días no laborables en ocho regiones del país. La disposición ha generado dudas entre los trabajadores que buscan conocer cómo se aplicará esta medida y qué aspectos deberán tener en cuenta antes de organizar sus actividades durante esas fechas especiales. Aunque el anuncio contempla cambios en el calendario laboral, existen condiciones particulares que podrían influir en la posibilidad de acceder a estos días libres. Además, la decisión del Ejecutivo dejó fuera una alternativa que se había evaluado anteriormente para la capital peruana. A continuación, te contamos qué establece la medida y cuáles son los detalles que debes considerar antes de hacer planes.

¿QUIÉNES PODRÁN ACOGERSE A LOS DÍAS NO LABORABLES POR LA VISITA DEL PAPA LEÓN XIV?

La disposición establece fechas no laborables para el sector público y privado en ocho regiones. Sin embargo, los trabajadores de empresas privadas deberán acordar previamente con sus empleadores si accederán al descanso. Si no llegan a un consenso, será el empleador quien decida si se aplica la medida, según explica Infobae.

Los días no laborables establecidos son los siguientes:

Lima y Callao: el 11 y 12 de noviembre, desde la 1 pm hasta la medianoche, y el 16 de noviembre durante todo el día.

el 11 y 12 de noviembre, desde la 1 pm hasta la medianoche, y el 16 de noviembre durante todo el día. Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura: el 13 y 14 de noviembre.

el 13 y 14 de noviembre. Cusco y Ucayali: el 15 de noviembre.

¿CÓMO SE RECUPERARÁN LAS HORAS DEJADAS DE TRABAJAR?

El tiempo no trabajado deberá compensarse posteriormente, aunque las condiciones varían según el sector laboral.

En las empresas privadas, los trabajadores y sus empleadores deben acordar cómo se recuperarán las horas pendientes. Si no existe consenso, la empresa establecerá la forma de compensación.

En el sector público, la recuperación deberá realizarse durante los diez días inmediatamente posteriores al día no laborable o en el plazo que determine el titular de cada entidad, según las necesidades de la institución.

Papa León XIV. (Foto: AFP) / TIZIANA FABI

¿SE CONTEMPLA UN FERIADO EN NOVIEMBRE POR LA VISITA DEL PAPA LEÓN XIV?

Aunque anteriormente se había evaluado declarar feriado el lunes 16 de noviembre en Lima por la llegada del papa León XIV, el Gobierno finalmente optó por establecer esa fecha como día no laborable. La medida también contempla al sector privado, siempre que exista el acuerdo correspondiente.

De esta manera, Perú mantiene sus 16 feriados nacionales durante 2026. Las últimas fechas del calendario son:

1 de noviembre: Día de Todos los Santos.

8 de diciembre: Inmaculada Concepción.

9 de diciembre: Batalla de Ayacucho.

25 de diciembre: Navidad.

¿QUÉ DIFERENCIA EXISTE ENTRE UN FERIADO Y UN DÍA NO LABORABLE?

Aunque ambas fechas permiten interrumpir las actividades habituales, su aplicación no es la misma. El feriado es un descanso obligatorio establecido por ley y no implica recuperar las horas no trabajadas.

En cambio, el día no laborable suele destinarse principalmente al sector público y las horas dejadas de laborar deben compensarse posteriormente. En el sector privado, su aplicación dependerá del acuerdo alcanzado entre el empleador y los trabajadores.

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