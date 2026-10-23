Visita del papa León XIV: ¿quiénes podrán acogerse al día no laborable y qué pasará con sus horas? | Foto: EFE
Visita del papa León XIV: ¿quiénes podrán acogerse al día no laborable y qué pasará con sus horas? | Foto: EFE
Por Redacción EC

La visita del papa León XIV al Perú traerá cambios en la jornada laboral de noviembre de 2026, luego de que el Gobierno estableciera días no laborables en ocho regiones del país. La disposición ha generado dudas entre los trabajadores que buscan conocer cómo se aplicará esta medida y qué aspectos deberán tener en cuenta antes de organizar sus actividades durante esas fechas especiales. Aunque el anuncio contempla cambios en el calendario laboral, existen condiciones particulares que podrían influir en la posibilidad de acceder a estos días libres. Además, la decisión del Ejecutivo dejó fuera una alternativa que se había evaluado anteriormente para la capital peruana. A continuación, te contamos qué establece la medida y cuáles son los detalles que debes considerar antes de hacer planes.

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