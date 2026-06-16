La Copa Mundial 2026 sigue dejando sorpresas memorables, y uno de los nombres que ya quedó grabado en la historia del torneo es el de Vozinha. El guardameta de la Selección de Cabo Verde se convirtió en el héroe indiscutible y la gran figura del emocionante partido contra España, robándose los aplausos del planeta fútbol con una actuación monumental.

Si te estás preguntando quién es este veterano de los tres palos que con 40 años logró neutralizar a una de las ofensivas más poderosas del mundo, aquí te contamos toda su trayectoria, datos clave y los secretos detrás de su histórica noche mundialista.

¿Cuál es el verdadero nombre del arquero de Cabo Verde?

Aunque en el mundo del fútbol se le conoce popularmente por su apodo, su nombre real es Josimar Dias. Nacido el 3 de junio de 1986 en Mindelo, Cabo Verde, Vozinha es un futbolista veterano que ha dedicado gran parte de su vida a defender el arco de su país.

Con una estatura de 1.89 metros y reflejos implacables, se ha consolidado como el líder absoluto de la generación dorada de los “Tiburones Azules” (apodo oficial del combinado caboverdiano). Su carisma y liderazgo dentro del campo lo han convertido en un referente indiscutible para los aficionados africanos.

La trayectoria de Vozinha: Los clubes donde ha jugado el portero africano

A diferencia de las estrellas multimillonarias a las que se enfrentó en el Mundial, la carrera de Vozinha está marcada por el esfuerzo y el recorrido en ligas competitivas pero de menor perfil mediático. Su trayectoria a nivel de clubes incluye pasos destacados por Europa y Asia:

Inicios: Comenzó su carrera en el fútbol de su país natal defendiendo los colores de escuadras como el Mindelense.

Comenzó su carrera en el fútbol de su país natal defendiendo los colores de escuadras como el Mindelense. Salto a Europa: Jugó en el fútbol de Portugal (en clubes como Gil Vicente) y tuvo un paso sumamente exitoso por el AEL Limassol de Chipre , donde ganó títulos locales y compitió en torneos europeos.

Jugó en el fútbol de Portugal (en clubes como Gil Vicente) y tuvo un paso sumamente exitoso por el , donde ganó títulos locales y compitió en torneos europeos. Experiencia internacional: Ha militado en ligas de Angola (Progresso do Sambizanga) y Arabia Saudita, además de su etapa más reciente en el AS Trenčín de Eslovaquia, aportando siempre esa cuota de experiencia necesaria en los momentos de alta tensión.

¿Cuántos años tiene Vozinha? El veterano de la Copa Mundial 2026

Uno de los datos que más ha impactado a los analistas deportivos es su edad. Vozinha llegó a la Copa Mundial 2026 con 40 años recién cumplidos. Lejos de ser un impedimento, su veteranía se convirtió en su mejor arma ante España.

Mientras que muchas selecciones apuestan por la extrema juventud, Cabo Verde encontró en la madurez y la lectura de juego de su arquero el cerrojo perfecto. Su actuación demuestra que, en la posición de guardameta, la experiencia acumulada durante dos décadas bajo los tres palos puede equiparar e incluso superar la frescura física de los delanteros de élite.

Las estadísticas de Vozinha con la Selección de Cabo Verde

Vozinha no es un aparecido en el plano internacional; de hecho, es una auténtica leyenda viva de su nación. Es el jugador con más partidos internacionales en la historia de Cabo Verde, habiendo superado la barrera de los 80 compromisos con la camiseta de los Tiburones Azules.

Antes de brillar en la cita mundialista de 2026, el portero ya había liderado a su país en múltiples ediciones de la Copa Africana de Naciones (CAN), logrando clasificaciones históricas a rondas de eliminación directa y demostrando que Cabo Verde es una potencia emergente en el fútbol africano.