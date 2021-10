Al hablar de nombres importantes en el tenis, es indispensable mencionar a Rafael Nadal. Considerado una leyenda viva, el natural de España también se caracteriza por su gran corazón y se hizo merecedor de un reconocimiento. Sin embargo, al momento de dar su discurso, hubo palabras que encendieron las alarmas entre sus seguidores.

Y es que si no se le ha visto presente en torneos importantes como los últimos Wimbledon, US Open o incluso en los Juegos Olímpicos de Tokio, fue debido a una lesión que sufrió el pasado 5 de agosto. Aquel día, durante el Torneo de Washington, cayó ante el sudafricano Lloyd Harris, pero no fue la única mala noticia aquella jornada.

A sus 35 años, una lesión al pie izquierdo lo obligó darse un tiempo para tratarla y volver cuanto antes a ser el mejor. “No sé cuándo volveré a jugar. Quiero recuperarme de la lesión para volver en condiciones”, explicó en su discurso tras ser distinguido como hijo adoptivo del municipio de Sant Llorenç des Cardassar.

El reconocimiento fue brindado luego de que el deportista nacido en Manacor ayudó al donar un millón de euros en 2018 a la jurisdicción en cuestión, tras sufrir una torrentada. “No diré cuáles son esos objetivos porque hay cosas que no puedo controlar al cien por cien”, dijo en su discurso de agradecimiento.

“Dentro de mi cabeza sí tengo claro cuáles son mis objetivos y confío en que las cosas sigan un curso positivo para poder intentar competir […] Trabajo mucho a diario para intentar primero recuperarme y segundo, cuando ya esté recuperado, estar preparado para volver a jugar en plenas condiciones”, continuó el atleta español.

El tenista español Rafael Nadal comunicó a través de sus redes sociales que pone fin a su temporada debido a la necesidad de tomarse "un tiempo" y a que lleva un año "sufriendo mucho más de lo que debería" con su pie. (Fuente: EFE)