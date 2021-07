La actriz, cantante, presentadora de televisión, bailarina y coreógrafa italiana, Raffaella Carrà, falleció el 5 de julio a los 78 años, siete meses después de que su gran amigo, el recordado futbolista argentino Diego Maradona, le tomara la delantera (murió el 25 de noviembre).

Debido a la gran amistad que cultivaron con el paso del tiempo, la cantante y el crack del balompié compartieron varios momentos y exquisitas anécdotas, siendo una de las más recordadas aquella en la que bailaron juntos en el programa de TV que tuvo al ‘pelusa’ como conductor, llamado “La Noche del Diez″.

Raffaella Carrà hizo bailar a Diego Maradona al ritmo de ‘Qué fantástica, qué fantástica esa fiesta’ en una de las emisiones de La Noche del Diez, por el canal 13 de Argentina, en el 2005.

El astro argentino se dejó llevar por la pegajosa canción de su gran amiga italiana. Maradona acompaño el show bailando junto a su eterna compañera, la pelota, y rodeado de un público multitudinario

El “10″ movía sus caderas al fondo del escenario, junto a quienes lo acompañaban en su programa, pero al ver a la diva italiana no dudó en acercarse moviendo sus hombros y cintura al compás de la música.

Otra de las anécdotas más recordada de las estrellas es cuando Diego quiso ir al Festival de San Remo y hacer la presentación junto a Raffaella, a lo que ella respondió, pensando en su amigo, “Diego, en este momento te detuvieron en el aeropuerto porque tienes problemas con la Agencia Tributaria de Italia, ¿y quieres ir a San Remo? Me alegraría, pero lo digo por tu bien: no ganas ni un céntimo, te va a ver todo el país y la prensa te va a masacrar”.

Como un niño arrepentido Diego respondió: “¿De verdad? ¡Pero no fue mi culpa!”. Raffaella se conmovió tanto que atesoró esa historia hasta el fin de sus días.

“Nos dejó demasiado pronto. Un gran dolor. A mí que no me gusta hacer vídeos para amigos, hice una excepción y le hice un cortometraje por sus sesenta años. Se lo enviaron y me dijeron que estaba conmovido de verlo. Éramos muy amigos. Era un bribón, pero muy generoso, capaz de dar saltos increíbles a pesar de su peligrosa vida entre las drogas y el alcohol”, declaró la cantante italiana tras el fallecimiento del astro argentino.

