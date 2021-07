‘ Rápidos y Furiosos ’ es una de las franquicias más populares en la historia del cine. Las nueve películas que la componen ha ganado millones de fanáticos y de dólares. Las aventuras de Dominic Toretto (Vin Diesel) y sus amigos se han adentrado en el corazón de miles de seguidores del género de acción.

Y, para felicidad del fan, la novena parte se estrenó hace algunas semanas con gran éxito. Sin embargo, a esto se le ha sumado una información que sacará una sonrisa a los seguidores de la historia de los autos veloces y voladores: ‘Rápidos y Furiosos 10’ se rodará próximamente junto a la undécima secuela.

“(La filmación) es consecutiva”, dijo Diesel a Comicbook. “Se suponía que íbamos a lanzar esta película (F9) el año pasado, antes de la pandemia. Así que supongo que lo que es diferente acerca de este lanzamiento es que llevamos un año de desarrollo y preproducción de Rápidos y Furiosos 10″, explicó.

¿Cuándo se estrenará ‘Rápidos y Furiosos 10’ y ‘Rápidos y Furiosos 11’?

‘Rápidos y Furiosos 10’ se estrenará en cines en febrero de 2022 y ‘Rápidos y Furiosos 11’ no llegará sino hasta febrero de 2024. Ambas serán dirigidas por Justin Lin, el director de ‘The Fast and the Furious: Tokyo Drift’, ‘Rápidos y furiosos: 5in control’, ‘Rápidos y furiosos 6’ y ‘F9’.

‘F9′ fue lanzada a la pantalla grande el pasado 19, 20 y 21 de mayo en países como Hong Kong, Corea, Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Egipto, China, entre otros. Hizo lo propio en Estados Unidos el 25 de junio.

