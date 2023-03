La denuncia realizada por Guillermo Pérez Roldán contra su padre, Raúl Pérez Roldán, parece estar lejos de acabar pero el camino ciertamente es positivo para las y los afectados. El juez federal de Azul, Gabriel di Giulio ordenó que el empresario y exentrenador de tenis lleve una tobillera electrónica durante su residencia en Argentina, pero ¿a qué se debe y de qué se trata este este asunto? Aquí los detalles.

Durante los años 80, cuando Pérez Roldán hijo se encontraba dentro de la élite del tenis en Latinoamérica y representaba en Argentina entre los torneos más importantes del mundo, su entonces representante y padre, en complicidad de su madre, fueron parte de una oscura etapa de Guillermo.

“Si yo te contara realmente las cosas fuertes, como perder un partido, entrar en una habitación y que te peguen una piña en medio de la boca con el puño cerrado. Y yo las corría todas, eh. O que te metan la cabeza en un baño o que te agarren a cintazos arriba de una cama. O un robo de cuatro o cinco millones de dólares. Todo lo que gané jugando al tenis, al otro día no lo tenía. Mi vieja (Liliana Sagarzazu) y mi viejo firmaron para sacarme la plata de mis cuentas”, confesó el extenista en una entrevista para La Nación.

A partir de aquel entonces, su historia continuaría revelando nuevos detalles, esta vez en una serie documental exhibida en Star+. “No solamente tiene que quedar un relato de algunos episodios, tiene que haber algo que le de fuerza a lo que yo estoy acusando, que es un acto criminal. No conozco los términos jurídicos, pero hablamos de derechos humanos. Yo me sentí un poco un esclavo”, agrega el deportista.

¿Por qué Raúl Pérez Roldán deberá usar una tobillera electrónica?

La orden judicial que surge a partir de la denuncia de Guillermo se agrava tras la denuncia de una de las alumnas de Pérez Roldán padre, cuando este hacía de instructor de tenis años atrás.

Denunciado por explotación, lesiones, abuso, privación ilegal de la libertad y lavado de dinero, la decisión del juez Di Giulio no le permitirá salir del país, además de acercarse a menos de 200 metros de su hijo y de Graciela Pérez, quien pasó por la academia del club Independiente de Tandil décadas atrás.

“Como yo me hago responsable de las cosas que digo y hago, también él, si fue tan valiente de pegarle a un chico latigazos por la espalda, ahora que se haga responsable de la verdad que estoy contando”, agrega Guillermo Pérez Roldán en conversación con Clarín.