Raúl Romero es considerado uno de los conductores más icónicos de la televisión peruana. Además, en el ámbito musical, su grupo, Los Nosequien y los Nosecuantos, también cuenta miles de fanáticos en Perú. Y, para sorpresa de muchos, ‘Raulito’ volverá a la pantalla chica con “La Voz Senior”.

El último miércoles, Rául se presentó en la reciente edición de “Yo Soy” para confirmar su ingreso a “La Voz Senior” de Latina Televisión, donde será entrenador junto a Eva Ayllón, René Farrait y Daniela Darcourt.

“Efectivamente, vuelvo a la televisión por Latina. Una de mis grandes expectativas es hacer bien trabajo”, expresó el intérprete nacional.

“Me cuesta seguir un formato. A mí me dan un micrófono y me voy por ahí y por allá, pero este formato es lindo y me permite el contacto con la gente”, agregó el músico. A continuación, repasamos su espectacular y extensa trayectoria en la televisión nacional.