En un año atípico para todos, Raúl Ruidíaz sigue sumando logros a nivel personal y esta vez en su tercera temporada en la MLS estadounidense con la camiseta de Seattle Sounders fue nominado como parte del equipo ideal MLS 2020 para pelear la Bota de Oro junto a sus compañeros Nicolás Lodeiro y Jordan Morris. La ‘Pulga’, en 18 partidos, ya lleva 12 goles y está a tres tantos de igualar su récord del año pasado.

Raúl Ruidíaz, delantero de la selección peruana, no ocultó su emoción por la nominación de ser parte del once del año 2020 y declaró en conferencia de prensa que realizó su equipo Seattle Sounders.

“Feliz, muy contento y orgulloso conmigo mismo por todo lo que he venido haciendo este año. Uno siempre cuando llega a un club solo piensa en aportar al máximo para que el equipo sume una estrella y estar en el once ideal de toda la liga me hace sentir orgulloso; más feliz todavía porque estoy con dos compañeros míos que hemos tenido buena química y lo hemos demostrado partido a partido”, declaró el atacante de 30 años.

A su vez, Ruidíaz habló sobre LAFC, rival que tendrá el próximo martes 24 de noviembre. “Todos los partidos son diferentes, hoy venimos en una buena posición encima de ellos, pero no deja que el LAFC sea un mal equipo porque tiene muy buenos jugadores, buen plantel y un buen entrenador, será muy difícil. Lo que hicimos el año pasado queda como un recuerdo donde ganamos un título”, sostuvo la ‘Pulga’.

Finalmente, el delantero de Sounders habló sobre lo concentrado que está el equipo para este encuentro . “Tenemos otra motivación, con esas ganas de poder lograr un título más, vamos paso a paso, nadie nos quita esa ilusión y ganas de poder alcanzarlo. Tanto el grupo como yo, estamos pensando de la misma forma, que es salir a ganar de todas maneras cueste lo que cueste,” sentenció.

