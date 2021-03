Si revisamos su historia, el Real Madrid siempre se ha caracterizado por tener grandes referentes. La lista es larga de aquellos que impusieron respeto y jerarquía en el plantel merengue: Iker Casillas, Fernando Hierro, Zinedine Zidane, Alfredo Di Stéfano, Raúl Gonzales Blanco, entre otros. Y, en la última época, sin duda, por lo que ganó con el cuadro blanco, Sergio Ramos está incluido en este selecto grupo.

Y, uno de los motivos que ha llevado al zaguero español a posicionarse como un líder ganador es, sin duda, la disciplina que mantiene para cuidar y fortalecer su físico. Con el paso de los años, el defensor no solo ha lucido mejor en este sentido, sino que también su rendimiento ha venido de menos a más. ¿Pero cuál es la famosa dieta a la que se ciñe el futbolista madridista?

¿Cómo es la dieta de Sergio Ramos para mantenerse en buen estado físico?

“Voy cambiando pero sí es verdad que tengo un criterio muy definido. Cuando algo te da resultado, lo modificas muy poco”, señaló Ramos al reconocido streamer Ibai Llanos en una entrevista que ha dado mucho que hablar.

Asimismo, Sergio, quien realiza tres ayunos a la semana, entrena sin desayunar y después consume un batido de proteínas, agregó: “Hay que tener un complemento de equilibrio a nivel dieta muy importante porque al final no somos robots, no somos máquinas. El cuerpo necesita esos nutrientes que después te van a dar mejor rendimiento”.

Sin embargo, pese a lo que uno puede pensar, hasta para el mismo Ramos se le hace difícil mantener una dieta estricta. Pero, él señala que parte fundamental es ser consciente de los beneficios que te brindará una buena alimentación.

“Tú vives para y por tu trabajo y sufres como un cabrón tanto en el gimnasio, en la pileta de agua fría y comiendo. Al final hay que saber diferenciar lo que es comer, que es disfrutar, y alimentarte. Alimentarte es lo que necesita tu cuerpo, eso es lo que tienes que hacer. Alimentarte es lo que necesita tu cuerpo para rendir; comer es el disfrute”, comentó el exjugador del Sevilla.

¿Cuáles son las ‘tentaciones’ de Ramos en su estricto plan alimenticio?

“A mis niños les encanta el Mc Donald’s y a mí me gustaría que no les gustase porque a mí también me encanta, pero lo como una vez al mes. Si lo haces una vez al mes no pasa nada porque ya llevas 29 días cuidándote muchísimo para poderte pegar tu homenaje, tu alegría”, dijo Ramos, quien además confesó ser presa de otro placer prohibido: la mayonesa.

“A mí de joven me decían mayonesa porque era un obseso de la mayonesa, me flipa. Yo cojo la hamburguesa y le doy vueltas y vueltas poniéndole. Me queda entre el bigote y la barba y parezco Papá Noel. Me encanta y bueno, un día lo puedes hacer”, finalizó.

VIDEO RECOMENDADO

TNT Sports en directo en vivo online: cómo ver Boca Juniors - River

TE PUEDE INTERESAR