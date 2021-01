El Real Madrid es un equipo que se ha caracterizado por siempre tener futbolistas identificados con la institución. Esos que se suelen llamar ídolos y que los hinchas los tienen guardados dentro de su corazón. Sin embargo, en los últimos tiempos, el cuadro blanco se ha encargado de permitir las sorprendentes salidas de este tipo de jugadores, cuando todos pensábamos que estaban destinados a retirarse con la camiseta merengue.

Fueron los casos, por ejemplo, de Iker Casillas y Raúl Gonzáles Blanco. El primero, terminó yéndose al Porto de Portugal (motivado también por un tema de salud), mientras que el segundo se llevó sus goles al Schalke 04 de Alemania. Y, ahora, parece que podría suceder lo mismo con Sergio Ramos .

“En el Real Madrid dan por hecho que Sergio Ramos se va, que no seguirá en el equipo”. Esas han sido las palabras de Josep Pedrerol, conductor de ‘El Chiringuito’, que la noche del jueves ha anunciado que el camero y el club de la capital española no han llegado a un acuerdo para la renovación de contrato. Tras varias conversaciones en los últimos meses, Florentino Pérez y compañía entienden que no hay más por hacer que despedir al gran capitán como se merece.

Como se sabe, en las últimas semanas, trascendieron distintas informaciones que señalaban que el capitán del Madrid pedía un aumento de sueldo a Florentino. El mandamás de la institución le había propuesto el defensor dos años más de contrato y sin aumento de sueldo, que llega a los 12 millones de euros por temporada. Algo que no lo convenció a Ramos.

¿A dónde se iría Sergio Ramos si deja el Real Madrid?

Según “El Transistor” de Onda Cero, PSG de la Ligue 1 está dispuesto a pagar lo que el defensa español requería para quedarse en Madrid y un poquito más. A los 15 millones de euros anuales ofrecidos, le habrían puesto sobre la mesa un contrato de tres temporadas.

¿Cuántos títulos ha ganado Sergio Ramos con el Real Madrid?

Sergio Ramos llegó a la ‘Casa blanca’ en la temporada 2005-06. En su palmarés se cuentan cinco Ligas, cuatro Champions League, dos Copas del Rey, cuatro Supercopas de España, tres de Europa y cuatro Mundiales de Clubes.

