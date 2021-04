El defensor del Real Madrid y la selección española, Sergio Ramos , sufrió una lesión en los estiramientos posteriores al duelo del último miércoles ante la selección de Kosovo, válido por la tercera jornada del Grupo B de las Eliminatorias Europeas para el Mundial de Qatar 2022. Lastimosamente, el conjunto blanco será el más afectado ya que no podrá contar con su capitán y uno de sus mejores futbolistas para compromisos muy importantes, no solo por La Liga, sino también por los cuartos de final de la Champions League.

El exjugador del Sevilla solo había disputado siete minutos –incluyendo los tres de compensación– ante Kosovo, ingresando por Eric García a los 86 minutos. A pesar de solo haber intervenido en mínimos pasajes en el duelo eliminatorio, el zaguero se vio perjudicado en unos estiramientos que buscaban reducir el breve desgaste de sus músculos.

¿Qué lesión sufrió Sergio Ramos y qué partidos se perderá con el Real Madrid?

En una extensa carta que hizo pública a través de su cuenta oficial de Instagram, el defensor de 35 años comentó los detalles de la mencionada lesión, precisando que se perderá tres importantes partidos con la entidad blanca: Eibar (La Liga), Liverpool (Champions League) y Barcelona (La Liga).

“La verdad es que llevo unas semanas bastante duras. Una intervención siempre es un parón deportivo y emocional. Por suerte, desde hace ya unos cuantos días me he ido encontrando mejor, pero en el fútbol como en la vida, la mala suerte también juega un papel”, relató el ‘4’.

“Ayer, tras el partido, me quedé entrenando sobre el terreno de juego y noté un pinchazo en el gemelo izquierdo. Hoy me han realizado las pruebas y se ha confirmado que tengo una lesión muscular”, añadió.

El nacido en Sevilla también manifestó su descontento de no poder estar para su club en estos duelos de alto calibre, para los cuales seguirá alentando desde afuera. “Si hay algo que me duele es no poder ayudar al equipo en estos partidos de máxima exigencia en los que nos jugamos la temporada y también no poder devolveros sobre el terreno de juego el cariño y la energía que me transmitís. No puedo hacer otra cosa que hablar con franqueza, trabajar duro y animar al equipo con el alma”, finalizó.

