Real Madrid vs. Atalanta EN VIVO: horario y dónde ver EN DIRECTO el partido de Champions League por TV Real Madrid vs. Atalanta EN VIVO, se enfrentan por la ida de los octavos de final de la Champions League en un partido que no puedes dejar de ver. Aquí los detalles para seguirlo EN DIRECTO.