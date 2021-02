Real Madrid tendrá una verdadera prueba de fuego este martes (3 p.m.), cuando le toque enfrentar al Atalanta por la ida de los octavos de final de la Champions League. Y, aunque la confianza está al tope en el cuadro de Zinedine Zidane , existe una gran preocupación por Karim Benzema, quien está en duda por lesión. A continuación, te contamos si llegará o no el francés al duelo ante el conjunto italiano.

¿Llegará Karim Benzema al duelo de la Champions League?

De acuerdo a la información recogida por la agencia ‘EFE,’ las pruebas médicas a las que se ha sometido al delantero galo confirmaron que tiene dañado el aductor de su pierna izquierda.

Aunque no ha sufrido una rotura muscular relevante, el ‘Gato’, máximo referente ofensivo del Madrid, no jugó un solo minuto frente a Valladolid por La Liga, y su presencia no es segura para el encuentro por la Champions.

Asimismo, ‘Zizou’ dejó claro tras el triunfo en Pucela que no planea correr riesgos con Benzema. “Si está mejor, viajará a Italia pero si no, no vamos arriesgar, porque queda mucha temporada”, expresó el técnico madridista. Luego de conocerse los resultados médicos, será este lunes cuando tome una decisión definitiva.

El conjunto blanco espera que, en el peor de los casos que el goleador merengue no pueda estar por la Champions, este pueda recuperarse de la mejor manera para reaparecer en la próxima fecha de la Liga española, cuando se enfrenten el lunes 1 de marzo a la Real Sociedad.

