Todo aquel fanático del Rock de principio de los 2000 que haya gustado de los Red Hot Chili Peppers seguro tuvo el placer de disfrutar de ‘Californication’. No solo del grandioso ritmo de la canción, sino también del increíble videoclip que simulaba ser un videojuego y que ahora podrías jugar desde tu PC. ¿Cómo hacerlo? Aquí los detalles.

Y es que el video que se estrenó a inicios de siglo sorprendió a muchos seguidores de la banda norteamericana. Simulando que cada uno de sus integrantes debía pasar por distintos terrenos, este fue recreado gracias a un seguidor de la agrupación y ahora tú puedes disfrutar, por fin, del producto.

De este modo, el video musical obra de Jonathan Dayton y Valerie Faris llega a la casa de cualquiera que desee jugarlo gracias a la labor de Miquel Camps Orteza. Aquel año, fue producto de la increíble calidad con la que se realizó el videoclip apoyado con SEGA Dreamcast.

“¿Te acuerdas del video ‘Califonication’ de Red Hot Chili Peppers? ¡Tenía tantas ganas de jugar a ese juego! Es 2022 y no he visto a nadie hacerlo, así que me reté a mí mismo a crearlo. He seleccionado algunos momentos épicos del clip y los he convertido en siete niveles, cada uno con una mecánica de juego diferente”, explica el mensaje en el videojuego.

Para descargar el título, solo deberás bajar el archivo haciendo CLIC AQUÍ. Eso sí, al tratarse de un programa de Internet, no se garantiza que sea totalmente seguro, pero al ser un itch.io, tiene su propio virus escáner que suele ser confiable. Lo siguiente será elegir jugar con Flea, Anthony, Chad y John.

