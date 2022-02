Lo que empezó como un fuerte rumor se hizo realidad: Red Hot Chili Peppers publicó “Black Summer”, primer adelanto de “Unlimited Love”, próximo disco de estudio que se pondrá oficialmente en las estanterías el 1 de abril.

Warner Records edita un álbum que presentará un total de 17 canciones, y que ha sido producido por Rick Rubin. Este será el primero que cuente con la participación de John Frusciante desde la era “Stadium Arcadium” (2009).

“Nuestro objetivo es perdernos en la música”, comenta el grupo en un comunicado. “Nosotros (John, Anthony, Chad y Flea) pasamos miles de horas, colectiva e individualmente, puliendo nuestro arte y apoyándonos los unos a los otros, para hacer el mejor disco posible”, agregó.









¿Qué canciones tendrá el nuevo disco de Red Hot Chili Peppers?

1- Black Summer

2- Here Ever After

3- Aquatic Mouth Dance

4- Not the One

5- Poster Child

6- The Great Apes

7- It’s Only Natural

8- She’s a Lover

9- These Are the Ways

10- Whatchu Thinkin

11- Bastards of Light

12- White Braids & Pillow Chair

13- One Way Traffic

14- Veronica

15- Let ‘Em Cry

16 -The Heavy Wing

17- Tangelo

VIDEO RECOMENDADO

Bad Bunny durante su visita al Perú en 2017.

TE PUEDE INTERESAR