Ed Chapman es un joven británico de 23 años que ha estado soltero toda su vida y no ha tenido suerte con los métodos convencionales actuales para encontrar el amor, como socializar en las redes sociales o utilizar aplicaciones de citas.

Cansado de fracasar en el amor, decidió que era hora de apostar en grande usando una vía diferente: promocionarse en una valla publicitaria situada junto a la autopista M621, cerca a Leeds, West Yorks.

“Llegué a una edad en la que pensé que al menos debería haber tenido una cita antes. Pero he estado soltero durante mis 23 años y estoy listo para encontrar a alguien con quien tener una relación”, dijo Chapman.

“Había probado algunas aplicaciones de citas, pero no me fue nada bien, así que decidí que necesitaba probar algo diferente y pensé que tener mi propio cartel sería una buena forma de conocer gente”, sostuvo el joven.

Según recoge el medio británico Daily Mail, la idea surgió por primera vez en la mente de Ed mientras caminaba por el centro de la ciudad de Leeds y veía muchos carteles publicitarios grandes.

Aunque no es un método de citas tradicional, él cree que usar un cartel incorpora su personalidad divertida y su visión de la vida. ”Es algo tonto y no me gusta tomarme la vida demasiado en serio, así que creo que usar una valla publicitaria para encontrar novia refleja eso”, explicó.

El cartel muestra su foto enorme con un mensaje simple y directo: “Date me” (sal conmigo), el cual está acompañado de una dirección de correo electrónico. Asimismo, también ha estado compartiendo el mensaje publicitario en sus redes sociales.

MIRA AQUÍ: Los atractivos premios que ofrece una aerolinea australiana para quienes reserven el asiento del medio

¿CUÁL FUE EL RESULTADO DE SU VALLA PUBLICITARIA?

Parece que el plan le ha funcionado de maravilla, puesto que afirmó recibir un gran cantidad de mensajes de posibles novias todos los días.

“Recibí mi primer mensaje el mismo día que se puso en marcha el cartel y, desde entonces, he recibido algunos mensajes de mujeres de entre 18 y 48 años”, señala Chapman.

Las mujeres que han estado en contacto con él piensan que la valla publicitaria fue una gran idea y les pareció divertida. “También pensaron que era genial que me expusiera y que es lo que están buscando en un socio potencial”, agregó Chapman.

Respecto al experimento, Chapman dejó en claro que busca algo serio. “Me encantaría una relación y estoy buscando algo a largo plazo. Creo que para mi primera cita, dependiendo de con quién sea, saldremos a tomar unas copas o tal vez a dar un agradable paseo por algún lado, ¿o tal vez incluso a un poco de minigolf?”, argumentó.

Finalmente, sentenció diciendo que está emocionado por el éxito de su idea. “Es toda una mezcla de sensaciones. Es realmente emocionante y una señal de que algo positivo está por venir”, culminó.