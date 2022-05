Cada 8 años, desde la última fecha de emisión, los ciudadanos peruanos deben renovar su Documento Nacional de Identidad (DNI), el cual se puede realizar con casi dos meses de anticipación a la fecha de caducidad.

Si estás en el grupo de peruanos que tiene su DNI caducado, aquí te contamos cómo renovarlo desde la tranquilidad de tu casa sin necesidad de acudir a una agencia y pasar largas horas en las colas.

Para renovar el DNI azul solo es necesario ser mayor de 17 años de edad y para el DNIe debes ser mayor de 18 años. Si es que tienes alguna discapacidad, la emisión de tu DNI es completamente gratis. Además, los DNI que se emitan para mayores de 60 años, no caducarán.

Con cada renovación se puede solicitar también que se realicen algunos cambios de información, como domicilio, estado civil, grado de instrucción, donación de órganos o firma.

¿Cómo renovar mi DNI por Internet?

Para este trámite de forma virtual debe seguir estos pasos:

Paga la tasa correspondiente en las páginas web Págalo.pe del Banco de la Nación o BCP. En el caso de renovación del DNI azul el pago es de S/30 y debe registrar el código 002121 , y si es el DNI electrónico debe pagar S/41 con el código 00525 .

En el caso de renovación del el pago es de y debe registrar el código , y si es el debe pagar con el código . Descarga la app DNI Biofacial , donde deberás verificar tu identidad. Asimismo, deberás registrar tu foto.

, donde deberás verificar tu identidad. Asimismo, deberás registrar tu foto. Finaliza el trámite en la página habilitada por el Reniec, donde deberás ingresar tus datos y escoger la agencia donde deseas recoger tu nuevo documento.

Podrás verificar el estado de tu trámite a través de la web www.reniec.gob.pe, y cuando esté al 100%, podrás acercarte a la agencia seleccionada sin necesidad de sacar una cita.

¿Cómo tomar la foto para mi DNI con la app Biofacial?

Mediante la modalidad virtual no podrá actualizar la firma ni las huellas digitales. Por ello, al momento de tomar la foto usando el app DNI Biofacial debe tener en cuenta que la foto no se la toma uno mismo, sino que debe ayudarle otra persona. Debe colocar el celular a unos 50 centímetros del rostro, de manera tal que ambos queden en posición paralela entre sí y perpendicular, con respecto al suelo.

El ambiente tiene que estar bien iluminado (de preferencia, con luz natural). El ciudadano no debe portar anteojos ni nada que le cubra la cabeza. No llevar prendas de color claro y, si sonríe, no debe abrir la boca ni mostrar los dientes.