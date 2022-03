Si usted está en el grupo de peruanos que tiene su Documento Nacional de Identidad (DNI) caducado, conozca cómo puede renovarlo desde la tranquilidad de su casa sin necesidad de acudir a una agencia, pasar largas horas en las colas y así evitar ser contagiado de COVID-19.

¿Qué es el DNI BIOFacial?

El Reniec ha habilitado una plataforma web especial para tramitarlo de forma virtual, ya sea para renovar el DNI azul o el electrónico. Así también ha puesto a disposición la aplicación móvil DNI BioFacial, que permite la identificación biométrica del ciudadano. Mediante esta aplicación se podrá tomar la foto que irá en el documento actualizado. Dicha app está disponible para todos los teléfonos.

Con esta aplicación, primero se debe validar la identidad del usuario para confirmar que se trata del titular del documento. La validación se realiza gracias al sistema de reconocimiento facial que permite comparar una imagen del rostro del ciudadano capturada usando el celular con la fotografía almacenada en la base de datos del RENIEC. Si hay coincidencia, se toma la fotografía que figurará en el nuevo DNI y luego se continuará el trámite a través de la página web del ente registral.

¿Cómo renovar mi DNI por Internet?

Para este trámite de forma virtual debe seguir estos pasos:

1.- Pagar la tasa correspondiente en las páginas web págalo.pe del Banco de la Nación o BCP. En el caso de renovación del DNI azul el pago es de S/30 y debe registrar el código 002121, y si es el DNI electrónico debe pagar S/41 con el código 00525.

2.- Descargar el app DNI BIOFacial para verificar su identidad y registrar su foto.

3.- Sigue los pasos y termina el trámite en la web www.reniec.gob.pe

4.-Para que recoja su DNI tiene que verificar el estado del trámite también a través de la web www.reniec.gob.pe y cuando este al 100% solicite una cita en la web.









¿Cómo tomar la foto para mi DNI con la app?

Mediante la modalidad virtual no podrá actualizar la firma ni las huellas digitales. Por ello, al momento de tomar la foto usando el app DNI BIOFacial debe tener en cuenta que la foto no se la toma uno mismo, sino que debe ayudarle otra persona. Debe colocar el celular a unos 50 centímetros del rostro, de manera tal que ambos queden en posición paralela entre sí y perpendicular, con respecto al suelo.

El ambiente tiene que estar bien iluminado (de preferencia, con luz natural). El ciudadano no debe portar anteojos ni nada que le cubra la cabeza. No llevar prendas de color claro y, si sonríe, no debe abrir la boca ni mostrar los dientes.

VIDEO RECOMENDADO

Saltar Intro | Teaser de "Russian Doll", segunda temporada. (Fuente: Netflix)