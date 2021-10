Tras el anuncio de la flexibilización de los viajes aéreos a Estados Unidos, ahora se sabe que el país norteamericano abrirá definitivamente sus fronteras para los ciudadanos que lleguen desde México y Canadá. Aunque, antes el Gobierno de USA estableció una serie de requisitos que los viajeros deberán cumplir si quieren ingresar por la vía terrestre.

En esta nota también podrás conocer desde qué fecha el gobierno de Joe Biden levantará las medidas restrictivas para que gente que proceda de territorio mexicano y canadiense pueda ingresar a los Estados Unidos.

Cabe resaltar que el gobierno norteamericano ha puesto, como uno de los requisitos principales, que todo aquel que quiera ingresar a su espacio deberá estar debidamente vacunado contra la COVID-19, puesto que aún la pandemia continúa en todo el mundo.

¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA CRUZAR LA FRONTERA TERRESTRE DE ESTADOS UNIDOS?

Los turistas, amigos y familiares de personas residentes en Estados Unidos podrán ingresar si llegan desde México o Canadá. Esta medida se toma luego de que por 19 meses, el país estadounidense decida cerrar sus accesos por el coronavirus. La misma plantea también la idea de iniciar un proceso de apertura de sus fronteras a las personas vacunadas en todo el mundo, tal como lo era antes del inicio de la pandemia.

Para poder ingresar a Estados Unidos deberás proporcionar tu constancia de vacunación. Esta será la única manera de tentar el ingreso a USA por la vía terrestre. Los motivos para poder realizar el viaje serán por turismo, visitas familiares o cualquier otra razón que no sea esencial, como hasta entonces.

Las fronteras terrestres con México y Canadá llevan cerradas desde marzo de 2020 (Foto: Guillermo Arias / AFP)

Cabe indicar que los viajeros que no estén vacunados no podrán ingresar al territorio norteamericano. Aunque, según el “The New York Times”, esta norma podría variar si el motivo del viaje es por razones de urgencia. Para mediados de enero, el gobierno de los Estados Unidos exigirá que los viajeros esenciales estén debidamente vacunados.

Funcionarios del gobierno estadounidense informaron que los migrantes indocumentados no tendrán acceso a este beneficio y que en cualquier caso seguirán siendo expulsados según lo establecido en el Título 42, según informa la agencia AP.

VACUNAS APROBADAS PARA ENTRAR A ESTADOS UNIDOS

Pfizer/BioNtech : aprobada para uso de emergencia por la OMS el 31 de diciembre de 2020

: aprobada para uso de emergencia por la OMS el 31 de diciembre de 2020 AstraZeneca (de AstraZeneca/Oxford): aprobada para uso de emergencia el 16 de febrero de 2021

(de AstraZeneca/Oxford): aprobada para uso de emergencia el 16 de febrero de 2021 Janssen (de Johnson & Johnson): aprobada el 12 de marzo de 2021

(de Johnson & Johnson): aprobada el 12 de marzo de 2021 Moderna : aprobada el 30 de abril de 2021

: aprobada el 30 de abril de 2021 Sinopharm : 7 de mayo de 2021

: 7 de mayo de 2021 Sinovac-Coronavac: 1 de junio de 2021

La vacuna china Sinopharm contra el coronavirus es válida para entrar a Estados Unidos (Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP).

VACUNAS QUE NO SE ENCUENTRAN EN LA LISTA

Sputnik V, Rusia

Novavax, Estados Unidos

Abdalá y Soberana, Cuba

REQUISITOS PARA ENTRAR A ESTADOS UNIDOS POR VÍA AÉREA

Los turistas deberán comprobar que están vacunados contra la COVID-19.

Los viajeros deberán presentar una prueba negativa rápida o PCR.

Las aerolíneas recabarán la información de contacto (números de teléfono y correos electrónicos) para poder comunicar y alertar a los pasajeros del vuelo de alguna posible exposición al virus.

Los turistas completamente vacunados no necesitarán hacer cuarentena obligatoria al llegar a su destino.

Los ciudadanos estadounidenses también deben presentar una prueba negativa de COVID-19 a su regreso a Estados Unidos.

Viajeros en el mostrador de check-in de American Airlines en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, Estados Unidos (Foto: Frederic J. BROWN / AFP)

PAÍSES QUE PODRÁN ENTRAR NUEVAMENTE A ESTADOS UNIDOS POR VÍA AÉREA

Desde noviembre, podrán ingresar aquellos viajeros que provengan de la zona Schengen como España, Francia, Alemania o Italia, además turistas que procedan de China, Reino Unido, Irlanda, Irán, Sudáfrica, Brasil o India. Deberán mostrar que han sido vacunados y tener una prueba negativa.