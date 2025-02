A la estrella de televisión le siguieron otras personalidades como Paris Hilton, Cindy Crawford, Miranda Kerr y la propia madre de Kim, Kris Jenner. Incluso, la presentadora de TV, Maria Menounos -más recordada por su paso en la lucha libre bajo el sello de la WWE- fue más allá al afirmar que gracias a una exploración con el escáner de Prenuvo se topó con una masa, la cual terminó siendo un cáncer de páncreas en fase 2. A partir de ese descubrimiento, la también actriz no dudó en promocionar esta prueba, catalogarla como un salvavidas y asegurar que está “trabajando para que estos escáneres sean cubiertos por el seguro para todos”.

¿Qué promete Prenuvo?

Arranquemos por lo primero que capta la atención: la prueba que se hizo la Kardashian vale 2.499 dólares. La exhorbitante suma no sorprende ya que prácticamente lo que te prometen es una mirada a tu futuro, en términos de salud. Si tuvieras la certeza, con anticipación, que un asesino silencioso como el cáncer se cruzará en tu vida, ¿no te sentirías tentado de invertir una hora y pasar por la máquina de Prenuvo? Este es el principal gancho de la empresa que ha encontrado respaldo en varios famosos.

“Pon tu salud en tus manos: con Prenuvo, puedes detectar situaciones adversas antes de que se conviertan en crisis”. Así se presenta en su web la compañía con sede en Redwood, California, fundada por el empresario Andrew Lacy y el radiólogo e ingeniero biomédico Dr. Rajpaul Attariwala. Hasta ahí todo bien, pero la controversia se instala por todos los supuestos beneficios que ofrece: “análisis de más de 500 afecciones, incluidos la mayoría de los tumores sólidos en etapa 1, aneurismas cerebrales y otras enfermedades”. La carta también incluye búsqueda de hernias discales, enfermedades musculoesqueléticas, hepáticas, esclerosis múltiple y la estrella, la detección temprana del cáncer.

¿Qué es una resonancia magnética? Según el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos Es un procedimiento para el que se usan ondas de radio, un imán potente y una computadora a fin de crear una serie de imágenes detalladas de áreas del interior del cuerpo. Se utiliza para ayudar a diagnosticar enfermedades, planificar el tratamiento o averiguar si este funciona bien. En especial, es útil para examinar el encéfalo, la médula espinal, el corazón, los vasos sanguíneos, los huesos, las articulaciones, los tejidos blandos, los órganos de la pelvis y el abdomen y las mamas.

¿Marketing o realidad? ¿Qué dicen los especialistas?

Con tantas promesas de por medio dirigidas a personas sanas, con el interés de detectar de manera temprana distintas enfermedades, era inevitable no buscar la palabra de especialistas para corroborar o desmentir la oferta de la firma estadounidense. Antes de entrar en el campo de los profesionales es importante hacer una aclaración: en Perú no se ofrece el servicio tal como lo hacen en el país de las 50 estrellas en su bandera.

“Cuando hablamos de una resonancia magnética de cuerpo entero, estamos hablando de un examen que ya de por sí es complejo, debido al equipamiento que utiliza. Si es un examen solicitado por un médico que está enfocándose en descartar ciertas patologías, pues va a ser bienvenido. Pero, si lo pensamos como un examen que se hiciera indiscriminadamente porque pienso que me puede ayudar, habría ciertos errores por un tema de conceptos”, explica el Guillermo Bravo, jefe de la carrera de Radiología de la Universidad Cayetano Heredia.

También destaca que la resonancia magnética es beneficiosa por su capacidad para detectar lesiones, aunque aclara que tiene varias modalidades. Por ello, cuando se solicita una resonancia magnética se hace para descartar ciertos problemas. “Si yo no tengo en mente qué es lo quiero descartar, sino que me la hago abiertamente, así a lo que salga, estamos desperdiciando un examen que es costoso y que, probablemente, no arroje algún hallazgo y si lo hace, serían falsos positivos, lo que podría generar mayor inquietud y ansiedad en el paciente”, complementa.

Si lo pensamos como un método preventivo, ¿quiénes sí se beneficiarían? Gente que se lo puede permitir y que tiene factores de riesgo. “Personas que en la familia hay antecedentes de enfermedades como son ciertos tipos de cáncer. Ahí podría haber sentido, pero aun así el médico encargado tiene que diseñar o seleccionar qué tipo de secuencias va a pedir en la resonancia magnética”, responde el profesional de la Cayetano Heredia.

"La RM de cuerpo completo no se considera una herramienta eficaz para la prevención de enfermedades en personas asintomáticas. Por ello, no es una práctica de rutina en la medicina preventiva". Naveen Subhas, radiólogo de Cleveland Clinic

En la línea de Bravo, el doctor Naveen Subhas, radiólogo de Cleveland Clinic, señala que la resonancia magnética de cuerpo entero se ha planteado como una herramienta para la detección temprana de enfermedades antes de la aparición de síntomas. Sin embargo, “la efectividad de este tipo de exploración en la prevención es limitada y está sujeta a varios factores: utilidad en detección de anomalías, ya que no todas las enfermedades se pueden diagnosticar de esta manera, y limitaciones en enfermedades específicas: como el cáncer en etapas tempranas”.

Agrega que es fundamental discutir la utilidad de una RM de cuerpo entero con un profesional médico, “especialmente considerando que este tipo de estudio no es una práctica estándar para la detección en personas asintomáticas”.

¿Útil para anticiparse al cáncer?

Quizás esta sea la parte más polémica del ofrecimiento de Prenuvo: la detección temprana del cáncer en personas sanas. Quién no quisiera tener cierta sensación de control sobre un mal, que según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 5 personas lo desarrollará a lo largo de su vida. En el mismo comunicado de prensa, la OMS pronostica que para 2050 la situación aumentará en un 77%, lo que quiere decir que habrán más de 35 millones de nuevos casos. Centrándonos solo en Estados Unidos, el cáncer es la segunda causa de muerte, solo superada por la enfermedad cardíaca. En el informe publicado por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) se señala que en 2023 se registraron 3.090.582 fallecimientos, de ellos casi la quinta parte (19,85%) fue debido al cáncer.

Cáncer en el Perú Según el Sinadef, la mortalidad por esta enfermedad se incrementó en 26% en los últimos cinco años, de un ratio de 14,5 muertos por cada100.000 personas en el primer semestre de 2019 a 18,3 en el mismo periodo de 2024.

Sobre lo que promete la empresa estadounidense en relación al cáncer, Guillermo Bravo es contundente: “Me parece que es una afirmación un poco temeraria, que podría conducir a mucho error. Una RM no necesariamente te puede decir si una persona tiene o no cáncer. Puede detectar sí lesiones pequeñas que otros métodos pueden demorar en detectarlo, pero va a depender de cómo lo busco, en qué secuencia. Me parecería un poco extraño tener un modo único de realizar resonancia de cuerpo entero a todas las personas. Si le aplico una resonancia de cuerpo entero con todas las secuencias, como jugando a las cartas, va a salir un examen en el que estamos sobre utilizando el método”.

Y agrega: “supongamos que secunde la idea, lo más probable es que muchas personas quieran hacerlo sin tener necesidad, sobre saturando los servicios y restándole la oportunidad a la gente que realmente lo necesita. Además, si un hallazgo de resonancia magnética es negativo no es garantía de que una persona nunca vaya a tener cáncer, depende de qué momento se está evaluando al paciente. Lo mejor es la evaluación médica, el chequeo preventivo periódico. Aquello sí es correcto, incluso si se trata de una persona sana”.

"Hay varias limitaciones en enfermedades específicas como el cáncer. En etapas tempranas puede ser difícil de detectar en algunos órganos". Dr. Naveen Subhas, radiólogo de Cleveland Clinic

Por su parte, Nandy Vega, directora médica de MAPFRE Perú, cree que “hay que tomar en consideración que una resonancia magnética es una prueba diagnóstica especialmente útil para evaluar diversas estructuras y órganos del cuerpo humano. Está herramienta médica nos ayuda a obtener imágenes de calidad de diferentes órganos y estructuras del cuerpo como el cerebro, permitiendo detectar y monitorear afecciones neurológicas, como tumores, accidentes cerebrovasculares, esclerosis múltiple y otras enfermedades del sistema nervioso central”.

Añade que si bien “se utiliza para diagnosticar afecciones en órganos como el útero, los ovarios y la próstata, incluyendo la detección de tumores y otras anomalías. Lo mismo en el hígado, siendo eficaz para identificar lesiones hepáticas, evaluar enfermedades como la cirrosis y detectar tumores o metástasis; sin embargo, afirmar que se pueda detectar el cáncer en personas sanas es un error. Es cierto, que la mayor utilidad de la resonancia de cuerpo entero es para el estudio de ciertos tipos de cáncer, pero no cuenta con mayor utilidad como método de screening”.

¿Cuánto costaría en el Perú una RM de cuerpo entero?

No quisiera hablar de precios sin antes abordar ciertos puntos, mencionados por los especialistas consultados, que podrían pasar desapercibidos pese a su importancia y que están en la línea de los peligros que podría generar un examen como este. El orden no necesariamente va en relación al grado de relevancia. Aquello ya lo dejo a criterio del lector. Ahí va la lista:

Desperdicio de costos y expectativas. Saturación del servicio, siendo los más afectados las personas de menos recursos y quienes realmente necesitan el examen. Incremento de los precios. Resultados falsos positivos. Hallazgos de relevancia incierta: por ejemplo, variaciones anatómicas o pequeñas lesiones que, aunque sean benignas y sin importancia clínica, pueden causar confusión. Uso ineficiente de recursos médicos.

Ahora sí, saquemos la calculadora recordando lo que pagó Kim Kardashian por la prueba: 2.499 dólares. Eso es lo que vale una exploración de todo el cuerpo -la más cara-; sin embargo, hay otras opciones que ofrece la empresa: $1.799 por el escáner de cabeza y torso y $999 solo por el torso. Hay que añadir que no se necesita de una orden médica para estas pruebas.

Aterrizándolo a nuestra realidad, más allá de que acá no exista (todavía) una compañía con una propuesta similar, el primer y principal obstáculo siempre será la indicación médica. Sin el visto bueno de un doctor, no podemos solicitar libremente una resonancia magnética. En el supuesto escenario que no necesitemos el papel con la firma del galeno, la RM de cuerpo entero la tendríamos que hacer por segmentos.

¿Qué segmentos deberíamos elegir? Guillermo Bravo, jefe de carrera de Radiología de la Cayetano Heredia lo detalla: “Encéfalo, tórax, abdomen completo -que incluye hasta pelvis-, extremidades, que son miembros superiores e inferiores. Ahora bien, cuando uno habla de la evaluación de la columna vertebral no me sirve la resonancia de tórax o abdomen porque es otro tipo de resonancia, que es específica. No tendría sentido hablar de una resonancia de cuerpo entero si no se evalúa la columna vertebral. Entonces, estamos hablando de ocho resonancias por el lado más corto”.

¿Cuánto costaría? Averiguando en distintos centros especializados en RM, en promedio un examen de este tipo, va en el rango de los 600 y 1000 soles, aunque hay un pago adicional, por lo general S/ 200, si se requiere que sea con contraste. El precio puede aumentar dependiendo de qué parte del cuerpo sea. Por ejemplo, a raíz de una lesión en el tendón de Aquiles, tuve que hacerme una resonancia magnética en el tobillo derecho, la cual me costó S/ 600. Así, haciendo sumas y restas, por ochos resonancias el precio rondaría los 10.000 soles, incluso, tranquilamente los superaría.