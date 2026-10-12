Por Redacción EC

Lotería Nacional de Panamá del domingo 11 de octubre

Revisa los resultados del sorteo de la . También puedes consultar en esta nota los números ganadores de las ediciones anteriores.

Recuerda que el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá empieza a las 3:00 de la tarde y podrás seguir todos los detalles en este directo de El Comercio.

03:50
  • ¿POR QUÉ NO JUGÓ EL SORTEO DOMINICAL?
  • El sorteo programado para hoy domingo se moverá por motivos de seguridad para los funcionarios y asistentes debido a los últimos sismos reportados en el país. La nueva fecha para el Sorteo Dominical será hoy, lunes 12 de octubre.
03:50
  • La Lotería Nacional de Beneficencia informó que el sorteo programado para el domingo 11 de octubre se jugará hoy, día lunes 12 de octubre.
03:48
  • ¿CUÁNTO CUESTA UN BILLETE DEL SORTEO DOMINICAL?
  • El precio de la Lotería Nacional de Panamá con una fracción de billete es de dos balboas, mientras que el billete completo se vende por 90 dólares.
03:47
  • ¿A QUÉ HORA INICIA EL SORTEO?
  • Los sorteos comienzan normalmente desde las 15:00 horas. También se debe tomar en cuenta que algunas veces por motivos de días feriados, algunos sorteos son reprogramados.
03:47
  • ¿CÓMO VER POR TELEVISIÓN EL SORTEO DE LA LOTERÍA NACIONAL DE PANAMÁ?
  • El sorteo del lunes 12 de octubre de la Lotería Nacional de Panamá se transmite, desde las 15:00 horas, a través de Telemetro y RPC Televisión.
03:47
  • ¿DÓNDE PUEDO COMPRAR LOS BILLETES DE LA LOTERÍA NACIONAL DE PANAMÁ?
  • La Lotería Nacional de Beneficencia tiene un app que te permite comprar un billete específico.
03:46
  • ¿A QUÉ HORA ES EL SORTEO?
  • El sorteo de la Lotería Nacional de Panamá empieza desde las 3:00 de la tarde y podrás seguir todos los detalles en este directo de El Comercio.
03:45
  • ¿DÓNDE PUEDO VER LA LOTERÍA?
  • Puedes seguir la transmisión del sorteo en vivo por Telemetro y Medcom Go. También puedes seguir los resultados en directo con El Comercio.
03:45

Conoce aquí los resultados y números ganadores del sorteo del domingo de la Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá y descubre si eres uno de los ganadores.