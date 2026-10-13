Por Redacción EC

Lotería Nacional de Panamá del miércoles 14 de octubre

Revisa los resultados del sorteo de la . También puedes consultar en esta nota los números ganadores de las ediciones anteriores.

Recuerda que el sorteo de la Lotería Nacional de Panamá empieza a las 3:00 de la tarde y podrás seguir todos los detalles en este directo de El Comercio.

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  • ¿CUÁNTO CUESTA UN BILLETE DEL SORTEO MIERCOLITO?

  • El precio de la Lotería Nacional de Panamá con una fracción de billete es de dos balboas, mientras que el billete completo se vende por 90 dólares.
22:36
  • ¿A QUÉ HORA INICIA EL SORTEO?

  • Los sorteos comienzan normalmente desde las 15:00 horas. También se debe tomar en cuenta que algunas veces por motivos de días feriados, algunos sorteos son reprogramados.
22:27
  • ¿CÓMO VER POR TELEVISIÓN EL SORTEO DE LA LOTERÍA NACIONAL DE PANAMÁ?

  • El sorteo del miércoles 14 de octubre de la Lotería Nacional de Panamá se transmite, desde las 15:00 horas, a través de Telemetro y RPC Televisión.
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  • ¿DÓNDE PUEDO COMPRAR LOS BILLETES DE LA LOTERÍA NACIONAL DE PANAMÁ?

  • La Lotería Nacional de Beneficencia tiene un app que te permite comprar un billete específico.
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  • ¿A QUÉ HORA ES EL SORTEO?

  • El sorteo de la Lotería Nacional de Panamá empieza desde las 3:00 de la tarde y podrás seguir todos los detalles en este directo de El Comercio.
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  • ¿DÓNDE PUEDO VER LA LOTERÍA?

  • Puedes seguir la transmisión del sorteo en vivo por Telemetro y Medcom Go. También puedes seguir los resultados en directo con El Comercio.
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Conoce aquí los resultados y números ganadores del sorteo del domingo de la Lotería Nacional de Beneficencia de Panamá y descubre si eres uno de los ganadores.