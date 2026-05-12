La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) está por finalizar el conteo oficial de votos de las Elecciones Generales 2026, realizadas a nivel nacional el pasado 12 de abril. Conoce aquí cómo seguir los resultados y qué candidatos se perfilan para disputar la segunda vuelta presidencial.

Los resultados de los comicios apuntan a que Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, se ubica en el primer lugar con un pase casi asegurado a la segunda vuelta. Lo que aún está por dictaminar es si se enfrentará a Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular, o Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú.

Sigue las noticias en tiempo real de las elecciones generales 2026 | Foto: Lenin Tadeo / @photo.gec

Por su lado, Keiko Fujimori ha declarado esperar pacientemente para conocer a su próximo rival en esta segunda fase de las elecciones que están programadas para el 7 de junio.

El conteo de votos está cada vez más próximo al 100%, lo cual oficializaría la segunda vuelta, a pesar de las polémicas generadas por la organización de estos comicios. En un contexto en el que se han señalado fuertes acusaciones contra los entes responsables de estas elecciones, como la ONPE y el JNE (Jurado Nacional de Elecciones) debido a una serie de irregularidades reportadas.

Rafael López Aliaga fue uno de los principales denunciantes. El candidato solicitó a la JNE la organización de unas elecciones complementarias para aquellos ciudadanos que no votaron debido a la mala gestión y logística de los comicios, la no apertura de mesas y/o la falta de material de sufragio. Sin embargo, este pedido fue calificado como inviable por la institución y se ofreció a realizar una auditoría informática integral de la primera elección del 12 de abril, pero hasta la fecha no se ha conocido mayor detalle del proceso.

Resultados ONPE al 100%: link oficial

Aquí puedes ingresar al LINK oficial de los resultados de la ONPE de las Elecciones Generales del 2026.

¿Cuándo será la segunda vuelta?

De acuerdo con lo anunciado, la segunda vuelta está programada para el 7 de junio. Sigue la cobertura de El Comercio para mayores detalles del conteo y de lo que sucederá luego.